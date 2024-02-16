Участников тюменской перестрелки задержали в Самаре

Перестрелка произошла 5 января на улице Муравленко. Участниками конфликта стали уроженцы одной из республик Закавказья. Их объявили в федеральный розыск.

По данным МВД , задержанные в ходе перестрелки применили огнестрельное травматическое оружие. В результате пострадал 38-летний мужчина, ему понадобилась помощь медиков. Также в ходе покушения на убийство ранение получил еще один человек.

Тюменский суд Тюмени ранее арестовал еще одного из участников этого конфликта, который сообщил о местонахождении двух мужчин, после чего на них напали подозреваемые.

Ранее группа вооруженных пистолетами злоумышленников напала на водителя в Тюмени. Их задержали на месте преступления.