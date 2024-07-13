13 июля 2024, 17:27

Участников нападения на ночной клуб в Приморье задержали

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Следователи установили участников нападения на ночной клуб Puzzle в селе Андреевка в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Подозреваемыми оказались 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. По данным следствия, ночью 13 июля задержанные и другие участники устроили стрельбу в сторону отдыхающих.

«Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с отказом решили отомстить», - добавили в СК.

Очевидец событий сообщал, что клуб захватили более 30 вооруженных людей. Они напали на охрану, жестко избивали сотрудников и стреляли по окнам.

Приморье Следственный комитет России
13 июля 2024, 17:57
Спасатели в Ставрополье полностью потушили пожар в СНТ
Пресс-служба МЧС
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В Ставрополье спасатели полностью потушили пожар в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь уничтожил девять построек, еще три здания частично пострадали. Пожарные не допустили распространения на более чем 30 строений.

«Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

Пожар вспыхнул в садовом товариществе «Ветерок» на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение огня осложняла жаркая и ветреная погода.

В начале июня в Ставрополье электрический чайник едва не спалил квартиру. Избежать последствий помогли соседи и сотрудники пожарной службы.

Пожары МЧС РФ
13 июля 2024, 17:05
Появились снимки бортовых самописцев рухнувшего в Подмосковье SSJ-100
Телеканал «360»
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Появились снимки черных ящиков борта Sukhoi Superjet 100, который упал накануне в Московской области. Фото опубликовали на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Специалисты отметили, что огонь сильно повредил бортовые самописцы, однако МАК удалось спасти все записанные данные. В комитете уточнили, что всю полетную информацию скопировали. Вскоре ее расшифруют и проанализируют.

Авиакатастрофа с пассажирским самолетом SSJ-100 произошла после взлета с аэродрома «Третьяково» 12 июля. По словам свидетелей, экипаж увел лайнер от населенных пунктов в лес, где он потерпел крушение. В результате погибли три члена экипажа.

Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 16:03
Следователи начали допрос свидетелей по делу о крушении Superjet в Подмосковье
Телеканал «360»
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Следователи проводят допрос свидетелей и очевидцев по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело об авиакатастрофе передали в центральный аппарат ведомства по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Для расследования сформировали оперативную группу, в которую вошли следователи и криминалисты.

«По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы», - рассказала Петренко.

По ее словам, на месте происшествия нашли бортовые самописцы. Их отправили на расшифровку. На территории завода, где лайнер проходил техобслуживание, проводят следственные действия : для дальнейшего изучения изымается техническая документация.

Коломна Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 15:41
Следователи осмотрели квартиру мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми
Пресс-служба Следственного комитета
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В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина, предположительно, убила девятилетнего сына. Спрятав тело в чемодане, она вывезла его на мусорную площадку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Специалисты выяснили, что семья не бедствовала - просторная квартира обставлена мебелью и техникой, на кухонном столе лежат оставленные хозяевами продукты.

Изувеченное тело мальчика нашли в чемодане около мусорных баков 12 июля. В убийстве заподозрили мать ребенка.

Консьержка дома, где жил мальчик, рассказала, что у него была благополучная и любящая семья. Мать хорошо занималась детьми, заявила женщина.

Пермь Преступления Квартиры

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