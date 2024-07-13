Участников нападения на ночной клуб в Приморье задержали

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Подозреваемыми оказались 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. По данным следствия, ночью 13 июля задержанные и другие участники устроили стрельбу в сторону отдыхающих.

«Причиной произошедшего стал конфликт на фоне отказа владельца клуба от охранных услуг подозреваемых, которые в связи с отказом решили отомстить», - добавили в СК.

Очевидец событий сообщал, что клуб захватили более 30 вооруженных людей. Они напали на охрану, жестко избивали сотрудников и стреляли по окнам.