Участников канала нелегальной миграции задержали в Петербурге

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«Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», - отметила она.

Сейчас следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения для трех фигурантов в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по статье «Организация незаконной миграции».

По данным МВД Москвы, из столицы в прошлом году депортировали 42 тысячи мигрантов, писал RT.

На миграционный учет в Москве поставили более двух миллионов иностранных граждан.