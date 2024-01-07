07 января 2024, 17:40

Участников дрифта с гирляндами в Южном Бутове задержали

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Водителей, устроивших дрифт с фейерверками в Южном Бутове 6 января, оперативно задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Щекотать себе нервы за рулем авто разрешено исключительно в специально отведенных для этого местах. Таков закон», - подчеркнула она.

Когда подобное происходит в городе, это нарушает покой жителей, подвергает опасности других участников движения, таких гонщиков ждет наказание.

Реакция на групповой дрифт в Чечерском проезде Воскресенского поселения столицы была мгновенной, добавила Волк.

«Меньше чем через сутки нарушители ПДД оказались в полиции ТиНАО. За свои неуместные гонки они привлечены к административной ответственности», - уточнила представитель ведомства.

По данным МВД, одного из водителей с ноября 2022 года лишили прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Против него составили протокол по статье «Управление ТС водителем, лишенным права управления», а также еще четыре административных материала по другим статьям КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники полиции установили еще одного водителя, который дрифтовал на Porsche Panamera. Против девушки составили два административных материала.

Волк отметила, что полицейские продолжают устанавливать местонахождение третьего нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Полиция
07 января 2024, 16:46
Второй участник ДТП на Урале скончался в больнице
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Второй участник аварии на трассе Пермь — Екатеринбург скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла вечером 6 января в Красноуфимском районе. Автомобили Lada Granta и Chevrolet Niva столкнулись на 163-м километре трассы. На месте погиб пассажир Niva, двух пассажиров Lada и обоих водителей отвезли в больницу.

Позднее стало известно, что водитель Niva умер в больнице. Состояние остальных пострадавших неизвестно, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В ведомстве уточнили, что водителя Niva за 34-летний стаж вождения привлекали к административной ответственности всего лишь один раз, тогда как 21-летний водитель Lada за 11 месяцев стажа успел нарушить ПДД 16 раз.

В Екатеринбурге легковушка снесла трамвайную остановку , в результате ЧП никто не пострадал.

Второй участник аварии на трассе Пермь - Екатеринбург скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

ДТП Екатеринбург Водители Lada
07 января 2024, 16:38
План G20 по ускорению международных платежей может ослабить санкции против России
Global Look Press
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План G20 по ускорению международных платежей может привести к ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как пояснили авторы материала, ускорение международных платежей может иметь несколько последствий: во-первых, способствовать финансовым преступлениям, а во-вторых, затруднить соблюдение санкций против России и других ограничений.

Помимо этого, план «Большой двадцатки» не включает в себя блокировку транзакций в режиме реального времени, а это нарушает обязательные требования для многих санкционных программ США.

В начале января стало известно о намерениях властей Соединенных Штатов ввести новые санкции против военного сотрудничества России с Ираном и КНДР. При этом в Белом доме так и не привели доказательств своим утверждениям о том, что Россия якобы использует ракеты, полученные от КНДР.

G20 Санкции Россия
07 января 2024, 16:33
Поиски пропавшего 50-летнего рэпера Sir-J организовали в Подмосковье
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Отряды подмосковного отделения «Лиза Алерт» восьмой день разыскивают пропавшего 30 декабря 50-летнего Сергея Булавинцева. Он известен под псевдонимом Sir-J как один из старейших битмейкеров российской рэп-сцены.

К поискам известного музыканта и основателя культовой московской группы D.O.B. Community подключились администраторы профильного сайта Rap.ru. Авторы сообщили, что последние годы Булавинцев жил на своей даче на станции Расторгуево в Видном. В субботу, 30 декабря, в доме произошел пожар, и Сергей перестал выходить на связь.

Родные, близкие и друзья подали заявление в полицию. Администраторы сайта призвали подписчиков распространить информацию в социальных сетях или связаться с ними через сообщество во «ВКонтакте», если кто-то располагает информацией об артисте.

В листовке «Лизы Алерт» указали основные приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы и серые глаза. В последний раз его видели в бежевой куртке, черной толстовке, белой рубашке, бежевых штанах и черной кепке.

Сергей Булавинцев начал записывать рэп-композиции еще в начале 90-х, став одним из основателей московской сцены. Он принимал участие в группах Bust A. S! , D.O.B., D.O.B. Community. Тесно сотрудничал с группами Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

Волонтеры Музыка Видное
07 января 2024, 16:11
Появилось видео после взрывы гранаты в кальянной в Домодедове
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Видео с места взрыва в кальянной в Домодедове опубликовал подмосковный СК. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин — оба находятся в больнице.

Видео с места взрыва в кальянной в Домодедове опубликовал подмосковный СК. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин - оба находятся в больнице.

После взрыва гранаты следователи оперативно задержали 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, рано утром 7 января подозреваемый отдыхал в кафе в микрорайоне Северный Домодедова. Внезапно у него возник конфликт с другими посетителями, он достал гранату и бросил боеприпас в людей.

Травмы получили двое мужчин 1995 и 2002 года рождения. Их незамедлительно госпитализировали.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области. Специалисты проводят осмотр и допросы, выясняя все обстоятельства преступления.

Взрывы СК РФ

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