Участники детского циркового конкурса массово отравились в Перми
Участники всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми массово заразились острой кишечной инфекцией. По факту случившегося уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Специалисты отобрали смывы с поверхностей в пищеблоке столовой, а также взяли образцы готовой продукции и сырья.
«За всеми участниками установлено медицинское наблюдение», - подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве также напомнили, что при кишечных инфекциях норовирусной этиологии у заболевших появляется рвота, повышается температура.
Норовирусная инфекция передается с пищей. Причина ее возникновения - в нарушении правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдении технологии приготовления блюд и правил личной гигиены.
Расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.
По информации 59.RU , с острым отравлением госпитализировали 15 участников циркового конкурса, которые приехали в Пермь из 16 регионов. Большинство пострадавших - дети.
По предварительным данным, артисты завтракали и ужинали в кафе «Сказка» при гостинице «Профсоюзная», а обед, по данным Центра по реализации проектов в сфере культуры, им привозили от субподрядчика.