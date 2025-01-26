26 января 2025, 16:04

Участники арктической экспедиции МЧС спасли попавших в ДТП якутян

Читайте нас в: Google Новости

Возвращавшиеся из Мирнинского района спасатели заметили на дороге съехавшую в кювет машину. Водитель и пассажир не могли сами вытащить авто, поэтому им помогли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС, участвовавшие в арктической экспедиции, с помощью троса вытянули машину якутян обратно на трассу.

«Сотрудники МЧС России вытянули транспорт на обочину, осмотрели пассажиров. К счастью, никто не пострадал», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее спасатели помогли водителю перевернувшегося в Магаданской области грузовика. Две грузовых машины попали в ДТП на федеральной дороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. Из-за аварии один автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Сотрудники МЧС в 50-градусный мороз вытащили заблокированного мужчину. Чтобы спасти его, они растягивали деформированную кабину тросами. Пострадавшего обогрели и передали медикам.

Якутия МЧС РФ
26 января 2025, 16:41
Эстакада частично обрушилась в Тимирязевском районе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Частичное обрушение эстакады произошло в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Со слов заявителя, на Дмитровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1, упала бетонная плита. На место выехали Росгвардия и дежурно-диспетчерская служба.

«На проезжей части - некрупные фрагменты облицовки моста», - сообщил источник.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в квартире жилого дома на востоке Москвы произошло частичное обрушение потолка. В результате случилась протечка холодной воды. Никто не пострадал, о других разрушениях ничего не известно.

До этого потолок обрушился в бассейне во Владивостоке. ЧП случилось в Советском районе, о пострадавших не сообщалось.

Обрушения Москва
26 января 2025, 15:20
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Пассажирский автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на 10-м километре трассы Нефтекамск — Уфа в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По ее данным, рейсовый автобус «ПАЗ» следовал по маршруту Нефтекамск-Карманово. Причина ДТП пока неизвестна.

«В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники», - отметили в пресс-службе.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, МЧС и скорая помощь.

Ранее в Турции 23 человека пострадали из-за ДТП с автобусом, который ехал на фестиваль в Измир. Микроавтобус с туристами опрокинулся на скользкой от дождя трассе. В результате аварии пострадали 23 человека, на место ДТП прибыли медики и полиция. Получивших травмы путешественников доставили в больницы. В посольстве России в Анкаре заявили, что россиян среди пострадавших не было.

Пассажирский автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на 10-м километре трассы Нефтекамск - Уфа в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Башкирия ДТП Автобусы
26 января 2025, 14:50
Ребенок засунул руку в беговую дорожку в Москве и застрял
Читайте нас в: Google Новости
Пятилетний ребенок засунул руку в тренажер для бега в московском детском центре. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на востоке столицы - на третьем этаже детского центра на Малой Семеновской улице.

«У ребенка застряла рука в беговой дорожке, оказывают помощь», - рассказал источник 360.ru.

Спасатели освободили руку ребенка. Его передали медикам. Несмотря на случившееся, он не пострадал.

«Помощь ребенку оказали, скорая его осмотрела, ребенок не пострадал», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за падения наледи с крыш пострадали четыре ребенка. Они получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В период с 8 по 14 января травмы из-за упавшего льда получили семь человек. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Дети Москва
26 января 2025, 14:09
Жительница Кургана на иномарке насмерть сбила женщину на остановке
Читайте нас в: Google Новости
Женщина за рулем иномарки не справилась в Кургане с управлением и врезалась в остановку, в результате погибла пешеход 1975 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Жительница Кургана на Volkswagen двигалась по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской. Она влетела в остановку «Имени Красного креста», где находилась пешеход. От полученных травм пострадавшая погибла месте ДТП.

«Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», - отметили в пресс-службе.

Очевидецица подтвердила 360.ru информацию об аварии.

«Я шла мимо после всего происходящего и увидела сломанную остановку, в которой была машина, а также накрытый труп бабушки», - рассказала она.

Ранее грузовик MAN и автомобиль Mercedes столкнулись в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека. Водитель легковушки получил сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы и ребер. Его доставили в Коммунарку.

Курган МВД РФ ДТП

Новости по теме