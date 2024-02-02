02 февраля 2024, 18:56

Участникам драки с полицейскими в Челябинске смягчили приговор

РИА «Новости»
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Челябинский областной суд смягчил наказание участникам массовой драки в кафе «Лангуст» на Первом озере, которые набросились на полицейских с битой и лопатой. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе суда.

Один из осужденных вместо пяти лет проведет в колонии три, второму вместо трех лет и двух месяцев назначили два с половиной года. Приговор уже вступил в законную силу.

Мужчин объявили в розыск после потасовки в мае 2022 года. В ходе драки они с лопатой и битой напали на сотрудников полиции, которые отдыхали в кафе. Один силовик получил травму головы.

Выяснилось, что после преступления челябинцы успели покинуть территорию области. Первого задержали в Москве, его товарища нашли в Волгоградской области. Обоих этапировали в Челябинск.

В августе прошлого года Тракторозаводский суд признал мужчин виновными, назначив пять лет и три года и два месяца колонии соответственно. Оба отбывают наказание в колонии общего режима.

Ранее двое пьяных мужчин избили полицейских на детской площадке на Пролетарском проспекте в Москве. Нарушителей задержали и завели уголовное дело.

Драки Суд Приговоры Челябинск
02 февраля 2024, 17:18
Восьмиклассница выпила шампанское и взорвала гранату в квартире подруги в Москве
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Восьмиклассница из Москвы выпила шампанское и взорвала страйкбольную гранату в квартире своей подруги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 15-летняя школьница стащила две бутылки игристого у родителей и пришла с ними в гости к подруге, живущей на 15-й Парковой улице. Помимо спиртного, она захватила с собой страйкбольную гранату, с которой предложила поиграть.

Боеприпас взорвался прямо у нее в руках. Пострадавшую незамедлительно отвезли в больницу, где врачи констатировали ожог кисти второй степени. Однако девушка отказалась от госпитализации. Вторая участница вечеринки при взрыве не пострадала.

Полиция начала расследование. Школьница утверждает, что нашла гранату по пути к подруге.

Ранее ученица одного из учебных заведений города Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру.

Причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес другой девушки.

Взрывы Школьники Москва
02 февраля 2024, 17:00
Грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворах на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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В Москве на улице Мещерякова во дворе дома водитель грузового автомобиля насмерть сбил 68-летнюю женщину. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По информации ведомства, водитель грузового автомобиля МАЗ совершил наезд на женщину-пешехода возле дома № 9, после чего скрылся с места происшествия. Его удалось быстро задержать.

Против 49-летнего подозреваемого составили несколько административных материалов. Госавтоинспекция продолжит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее легковушка столкнулась с тремя грузовиками на трассе в Тюменской области. В результате ДТП погибли три человека.

Грузовики ДТП Водители Москва
02 февраля 2024, 16:42
Москвич взломал дверь к соседям и украл собаку
Unsplash
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Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о краже ее джек-рассел-терьера из квартиры на улице Шолохова. Во время расследования арестовали соседа женщины. Оказалось, что он устал от громкого лая животного, взломал дверь, избил собаку и унес ее с собой. Об инциденте сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Оперативникам 36-летний мужчина признался, что пробрался в чужое жилище, разозлившись на лай собаки. Мужчина взломал дверь, избил животное, а затем отнес его в другой подъезд из-за страха перед возможными последствиями своего поступка.

Собаку в критическом состоянии нашла прохожая, которая отвезла ее в ветеринарную клинику. После этого девушка начала поиски хозяина через социальные сети. В конце концов питомца вернули владелице. Он идет на поправку.

Для определения степени ущерба, нанесенного здоровью собаки, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее из квартиры на юго-востоке Москвы грабители украли кота вместе с лотком. Его хозяин находится на службе в армии, а за животным следила его сестра.

Животные Москва
02 февраля 2024, 15:33
Инкассаторы чудом выжили при обрушении моста на трассе под Нижним Новгородом
РИА «Новости»
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В Нижегородской области обрушился пешеходный мост на инкассаторскую машину. Находившиеся в автомобиле мужчины чудом выжили. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Обрушение моста произошло на трассе Нижний Новгород - Саратов. По дороге ехал тягач с цистерной, в которой находились химикаты. Водитель заехал под пешеходную переправу рядом с поселком Нижегородец. Сама машина прошла по габаритам под мостом, однако груз оказался больше.

Переправа обрушилась на проезжую часть, по которой в этот момент ехала машина с инкассаторами. Кузов бронированного автомобиля почти полностью смяло. Также придавило кабину, из-за чего треснуло лобовое стекло. Сами инкассаторы чудом остались живы. Причем водитель и его коллега не получили никаких травм.

На мужчину, находившегося за рулем грузовой машины, составили административный протокол.

На трассе в Кузбассе чудом также выжили водитель и пассажир иномарки. Машина проскочила между двумя грузовиками. Пострадала только легковушка.

Саратов Обрушения Дороги Машины Водители

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