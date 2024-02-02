Участникам драки с полицейскими в Челябинске смягчили приговор

Один из осужденных вместо пяти лет проведет в колонии три, второму вместо трех лет и двух месяцев назначили два с половиной года. Приговор уже вступил в законную силу.

Мужчин объявили в розыск после потасовки в мае 2022 года. В ходе драки они с лопатой и битой напали на сотрудников полиции, которые отдыхали в кафе. Один силовик получил травму головы.

Выяснилось, что после преступления челябинцы успели покинуть территорию области. Первого задержали в Москве, его товарища нашли в Волгоградской области. Обоих этапировали в Челябинск.

В августе прошлого года Тракторозаводский суд признал мужчин виновными, назначив пять лет и три года и два месяца колонии соответственно. Оба отбывают наказание в колонии общего режима.

Ранее двое пьяных мужчин избили полицейских на детской площадке на Пролетарском проспекте в Москве. Нарушителей задержали и завели уголовное дело.