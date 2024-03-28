28 марта 2024, 02:43

Участника Telegram-канала с террористами из Crocus City Hall выслали из России

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Силовики обнаружили группу в Telegram, где вербовали совершивших теракт в Crocus City Hall. Одного из ее участников суд решил выдворить из России, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду выдворят из России после того, как его имя обнаружили среди участников группы в Telegram, в которой эмиссары ИГИЛ* завербовали террористов для нападения на Crocus City Hall.

«Совершившие теракт в Crocus City Hall 22 марта были завербованы в этом же интернет-сообществе», - пояснила она.

Файзулохонзода приехал в Россию в январе 2024 года, встал на миграционный учет и получил патент на работу. За нарушение миграционного ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны.

Ранее сообщалось, что совершивших расстрел в Crocus City Hall террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана».

*Запрещенная в России террористическая организация.

Суд Telegram Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 00:15
Водителя водовоза, врезавшегося в лайнер в Домодедово, парализовало за рулем
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Водителя водовоза, который протаранил в Домодедово лайнер Emirates, внезапно парализовало за рулем во время выполнения работы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи заявили, что он находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла в среду, 27 марта, когда понадобилось перед вылетом заправить борт воздушного судна Airbus A380 компании Emirates питьевой водой. В момент парковки водитель задел фюзеляж самолета. Пассажиров на борту еще не было. Рейс пришлось отменить.

Следователи уже организовали доследственную проверку по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.

Поврежденное воздушное судно уже осмотрели. Сейчас выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшей аварии, а также устанавливается причиненный ущерб.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по причине технической неисправности.

Больницы Болезни ДТП Аэропорт Домодедово Самолеты Россия Москва
28 марта 2024, 00:06
Прохожие нашли гранату на одной из улиц Москвы
РИА «Новости»
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Прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату РГД, на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозрительную находку обнаружили на улице Летчика Спирина. Очевидцы вызвали МЧС и сотрудников полиции. Сейчас на месте работают экстренные службы, улицу перекрыли, а место происшествия огородили. Полицейские ждут приезда саперов.

На прошлой неделе в Зеленоградском административном округе Москвы взорвалась страйкбольная граната. По данным «360», она висела на дереве, а местная жительница решила ее снять. Граната взорвалась в руке у женщины, в результате чего она получила рваную рану пальца и ушиб кисти.

В начале марта полиция обнаружила гранаты в одной из квартир в Западном административном округе Москвы. На место происшествия вызвали саперов. Жильцов квартиры вывели на другой этаж.

Оружие Полиция Москва
27 марта 2024, 23:05
Братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall увезли на допрос
РИА «Новости»
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Следователи увезли на допрос троих братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом РИА «Новости» сообщила тетя Шамсидина Гулбиби Заргарова.

По ее словам, Фаридуни уехал в Россию на заработки - он планировал купить землю и построить дом для своей семьи. До этого фигурант дела жил в одном доме с тремя братьями и их детьми. Заргарова отметила, что не понимает причин участия родственника в теракте.

Обвиняемый в теракте родился в кишлаке Лойоби в городе Гиссар, которые расположен в 50 километрах от Душанбе. До переезда в Россию Шамсидин Фаридуни занимался медициной.

Ранее стало известно, что дом в кишлаке Лойоби в Таджикистане, где жила семья Фаридуни, опечатали. По словам соседей, всех родственников обвиняемого в теракте забрали на допрос в Душанбе.

Полиция Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:58
«Была мысль — все, меня убили». Житель Звездного городка оказался перед стрелявшими в упор террористами
РИА «Новости»
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Житель Звездного городка Дмитрий Сараев оказался прямо перед террористами, которые расстреливали в упор посетителей концертного зала Crocus City Hall. Он рассказал «360», что помогло ему выжить в тот страшный вечер.

В пятницу, 22 марта, Сараев пришел на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Во время нападения террористов он стоял в очереди на вход.

«Я находился в очереди на билетный контроль. В какой-то момент начали расстреливать. Пострадали первыми люди, которые дальше меня в очереди стояли», - рассказал Дмитрий.

Он вместе с другими людьми попытался укрыться в небольшой нише у стены здания, но террористы продолжили стрелять.

«Мы попали в эту нишу, и там нас продолжили расстреливать в упор. К сожалению, многим людям не повезло или повезло в меньшей степени, чем мне. Видел людей убитых, раненных. В какой-то момент почувствовал сильный тупой удар в спину. Сразу была мысль: „Все, меня убили“», - признался собеседник «360».

По его словам, он не почувствовал острой боли и поэтому решил, что в него просто отлетел какой-то предмет. Когда террористы ушли, он через разбитое стекло выбраться на улицу. Позже выяснилось, что Сараев получил ранение - пуля прошла навылет.

«Просто очень сильно повезло. Ангелы хранители, видимо, сработали, ну и ряд обстоятельств. И факт того, что не поддался панике сильной. Действовал где-то очень быстро, где-то наоборот. Главное, мне удалось избежать психической внутренний расфокусировки и паники. Это все в совокупности спасло жизнь», - заключил Дмитрий.

Ранее пострадавший в теракте Сергей Мошура рассказал «360», как ему удалось выбраться из горящего концертного зала.

Концерты Звездный городок Стрельба в Crocus City Hall

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