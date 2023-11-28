Участника шоу «Место под солнцем» избили в центре Москвы

По информации издания, после возникшего в заведении конфликта музыканта избили. Руслан обратился в полицию, участников драки забрали в отделение для выяснения обстоятельств. Началась проверка.

Али Хан известен не только участием в шоу «Место под солнцем», но и работой в музыкальных клипах известных исполнителей, таких как Клава Кока, Hammali&Navai и других.

Ранее чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу около ресторана в Москве. Предположительно, он поссорился с несколькими гостями заведения. Пострадали четыре человека.