11 апреля 2024, 02:31

Участника перестрелки в Москва-Сити нашли за границей

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Болгарские полицейские арестовали 44-летнего Абубакара Абакарова — последнего участника стрельбы в башне «Око» в Москва-Сити — по запросу России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Абакаров работал охранником вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева. Подозреваемый находился в розыске семь лет.

По данным следствия, спортсмены-дагестанцы устроили стрельбу после просьбы убрать автомобиль бизнесмена, который заблокировал проход в башню. В результате погиб один человек, , а у пятерых пострадавших диагностировали серьезные увечья, включая сотрудников Росгвардии.

После стрельбы Абакаров скрылся, его объявили в международный розыск. Некоторое время он успел пожить на Украине, а потом перебрался в Европу.

По данным издания, участники перестрелки, включая Абубакара Абакарова профессионально занимались спортом и жили в подмосковном поселке «Барвиха Хиллс».

Болгарские полицейские арестовали 44-летнего Абубакара Абакарова - последнего участника стрельбы в башне «Око» в Москва-Сити - по запросу России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Стрельба Россия
11 апреля 2024, 03:37
Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
РИА «Новости»
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Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний». В ведомстве рекомендовали уволить двух топ-менеджеров компании, указали в отчете, с которым ознакомились «Известия».

«Самолет совершил вынужденную посадку в поле в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром», - указали в документе.

Причинами плохой подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации комиссия назвала «недостатки в организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».

Аварийная посадка самолета рейса Сочи - Омск произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились 159 пассажиров. В омском аэропорту невозможно было приземлиться из-за технической неполадки - у воздушного судна отказала гидравлическая система.

Экипаж принял решение лететь в Новосибирск , но из-за нехватки топлива самолет пришлось сажать прямо в поле. Руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов.

Уральские авиалинии Самолеты Россия Авиакомпании
11 апреля 2024, 02:25
Украинский беспилотник рухнул в Липецкой области
РИА «Новости»
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Беспилотник упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе в Липецкой области, обошлось без жертв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Губернатор добавил, что на месте происшествия уже работают правоохранители, а глава района Анатолий Попов докладывает о ситуации.

«Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется», - подчеркнул Артамонов.

До этого Ранее

Беспилотники
11 апреля 2024, 01:48
Вода подобралась к многоквартирным домам в Оренбурге
РИА «Новости»
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Паводок добрался до набережной в Оренбурге. Вода подтопила многоквартирные дома, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.

«Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления в город доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых», - написал он.

Мэр подчеркнул, что такие меры предпринимают для того, чтобы уберечь жилые кварталы. Сейчас уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 10 метров 22 сантиметра и продолжает повышаться.

Оперативные службы веду круглосуточное дежурство. Вода приблизилась к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд парк».

Ранее градоначальник сообщил, что в результате паводка сильно пострадала инфраструктура Оренбурга.

Урал Паводки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 01:33
Крупный пожар разгорелся в производственном здании в Удмуртии
Пресс-служба МЧС
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Спасатели локализовали крупный пожар площадью 1000 квадратных метров в здании по производству пакетов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание складского здания произошло в Ижевске.

«Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно. По данным администрации, еще один человек может быть внутри», - уточнило министерство.

В пресс-службе также добавили, что спасатели не допустили распространения огня на соседние здания. К тушению пожара привлекли более 80 человек, а также 27 единиц техники.

Ранее пожар произошел в частном доме в Челябинской области. Площадь возгорания достигла 84 квадратных метров, погибли два человека - мужчина и женщина.

В Пермском крае пожар в многоквартирном доме в селе Усть-Качка унес жизнь одного человека. При этом 15 жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего дома.

Пожары

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