Участника перестрелки в Москва-Сити нашли за границей

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Абакаров работал охранником вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева. Подозреваемый находился в розыске семь лет.

По данным следствия, спортсмены-дагестанцы устроили стрельбу после просьбы убрать автомобиль бизнесмена, который заблокировал проход в башню. В результате погиб один человек, , а у пятерых пострадавших диагностировали серьезные увечья, включая сотрудников Росгвардии.

После стрельбы Абакаров скрылся, его объявили в международный розыск. Некоторое время он успел пожить на Украине, а потом перебрался в Европу.

По данным издания, участники перестрелки, включая Абубакара Абакарова профессионально занимались спортом и жили в подмосковном поселке «Барвиха Хиллс».

Болгарские полицейские арестовали 44-летнего Абубакара Абакарова - последнего участника стрельбы в башне «Око» в Москва-Сити - по запросу России. Об этом сообщил «Коммерсант».