Участника «Что? Где? Когда?» Аскерова оштрафовали на 40 тысяч рублей

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По данным суда, он сделал публикацию в интернете и не указал, что является иноагентом. Аналогичный штраф Аскеров* получил в конце августа.

Также в отношении экс-игрока интеллектуальной игры продолжили расследование дела о реабилитации нацизма. В начале апреля Аскеров* опубликовал в соцсети информацию, которая, по версии следствия, оскорбляла и порочила память великого российского полководца Георгия Жукова.

* Минюст России внес Аскерова в список физических лиц - «иностранных агентов» в декабре 2022 года.

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