29 марта 2024, 12:44

Участник СВО погиб при теракте в «Крокусе»

РИА «Новости»
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При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб участник специальной военной операции Тимур Мясников. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил председатель президиума самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

По его словам, в зоне СВО Мясников находился последние два года. Недавно он приехал в отпуск и решил сходить с сыном и супругой на концерт в «Крокус».

«Бандиты появилась там неожиданно, Тимур успел оттолкнуть сына и жену в безопасное место, но сам попал под огонь. В него попали три пули. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Мясникова не удалось», - написал Маливанчук.

Председатель президиума добавил, что Мясников закончил военный вуз и служил в 3-й бригаде специального назначения. Его награждали многими боевыми орденами и медалями.

Ранее стало известно о гибели гражданина Белоруссии при теракте в «Крокус Сити Холл».

Военные Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:54
Охранник прострелил ногу мужчине, который пытался обокрасть магазин в Башкирии
Pxhere
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В Башкирии охранник выстрелил в мужчину, пытавшегося обокрасть магазин. Злоумышленник получил ранение ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Местный житель ночью вскрыл магазин в Уфе. В помещении сразу сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники частной охранной организации и Росгвардии.

Во время потасовки охранник выстрелил в сторону злоумышленника из травматического пистолета. Он попал мужчине в бедро, его доставили в больницу.

Правоохранители уже начали проверку после случившегося.

В Ставрополе мужчина выстрелил в свою супругу. Также он открыл огонь по двум дочерям, а затем свел счеты с жизнью. Девочки погибли, а женщина выжила. Пострадавшую увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Курганской области мужчину заподозрили в убийстве молодой супруги. У семейной пары остался восьмилетний сын.

Башкирия Уфа Росгвардия Магазины Мужчины
29 марта 2024, 10:45
Гражданин Белоруссии скончался после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Гражданин Белоруссии 1981 рождения Алим Кошеваров, который пострадал при теракте в Crocuc City Hall в Красногорске, скончался. Об этом сообщило посольство страны в России.

Дипломатическая миссия уточнила, что Кошеваров получил многочисленные ранения. За его жизнь боролись врачи Боткинской больницы в Москве.

«Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего», - говорится в сообщении.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:45
Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
РИА «Новости»
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Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал арест. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на картотеку суда.

Меру пресечения Алишеру Касимову назначили 28 марта. Мужчина сдавал террористам квартиру и заявил в Басманном суде Москвы, якобы не знал об их планах. Он стал восьмым фигурантом дела и третьим, кто обжаловал свой арест.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:44
Посетительница рассказала о спасении из горевшего «Крокуса» по канату из проводов
РИА «Новости»
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Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске спрятались от террористов в туалетах и технических помещениях, а когда начался пожар, попытались спастись через отверстие в стене. Одна из пострадавших рассказала Lenta.ru, как плела канат из проводов, чтобы спуститься на парковку.

Женщина пришла на концерт с семилетним сыном и подругой. Когда началась стрельба, они, как и другие зрители, ринулись к выходам, но чуть не наткнулись на террористов. Компания спряталась сначала в туалете для инвалидов, затем, когда пошел дым , вышла в темный коридор и набрела на другую уборную, где сидели еще пять-шесть человек. Они выломали фальшстену, спустились на технический этаж и наткнулись на проем в стене - подобие балкона метровой ширины, выходившего на парковку.

«Единственный вариант - спускаться, но <…> это большие этажи, метров восемь. <…> Один откуда-то принес провода, говорит, давайте, кто косы умеет вязать, я, говорю, умею, ребенку даю телефон, чтоб светил. Косы не получается, решили узлов наделать. В общем, пять тросов этих проводов связали в канат», - рассказала женщина.

Один человек спустился по канату и позвал спасателей. Подруга собеседницы издания начала спускаться, сорвалась и сломала палец. Затем упала еще одна девушка. Пожарные подвезли лестницу, и женщина с сыном спустились.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Следком сообщил о связи нападавших с украинскими националистами.

Посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске спрятались от террористов в туалетах и технических помещениях, а когда начался пожар, попытались спастись через отверстие в стене. Одна из пострадавших рассказала Lenta.ru , как плела канат из проводов, чтобы спуститься на парковку.

Терроризм Теракт в «Крокусе»

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