Участник СВО погиб при теракте в «Крокусе»

По его словам, в зоне СВО Мясников находился последние два года. Недавно он приехал в отпуск и решил сходить с сыном и супругой на концерт в «Крокус».

«Бандиты появилась там неожиданно, Тимур успел оттолкнуть сына и жену в безопасное место, но сам попал под огонь. В него попали три пули. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Мясникова не удалось», - написал Маливанчук.

Председатель президиума добавил, что Мясников закончил военный вуз и служил в 3-й бригаде специального назначения. Его награждали многими боевыми орденами и медалями.

Ранее стало известно о гибели гражданина Белоруссии при теракте в «Крокус Сити Холл».