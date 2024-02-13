13 февраля 2024, 18:05

Участник СВО из Уссурийска рассказал о причине нападения школьников

РИА «Новости»
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Напавшие на квартиру участника специальной операции в Уссурийске школьники приходили не к самому мужчине, а к его сыну. Об этом бывший военнослужащий рассказал «360».

«Лично от меня они ничего не хотели, сына моего допытывали. На ребенка нападали, а на меня - нет. Они забрали его телефон, но вернули в полиции на следующий день», - сказал он.

Бывший военный отметил, что от подростков ранее поступали угрозы.

«Говорили, что побьют. Я говорил им, мол, кому угрожаете? Да я сам их побью, там подростки 15 лет, елки-палки», - добавил мужчина.

В конце января группа школьников в Уссурийске проникла в квартиру к участнику спецоперации под предлогом несуществующего долга. Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что несовершеннолетние избили его и забрали имущество на сумму семь тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Следователи завели два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Грабеж».

МВД РФ Приморье Школьники Полиция Следственный комитет России
13 февраля 2024, 17:52
Спасатели эвакуировали 450 человек из горящего ТЦ в Иванове
РИА «Новости»
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Пожар стал причиной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра «Серебряный город» в Иванове. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 450 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади в пять квадратных метров.

Очагом возникновения огня оказался вентиляционный канал работающего внутри ресторана, что привело к задымлению помещений на первом и втором этажах.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 43 специалиста и 10 единиц техники.

На минувшей неделе крупный пожар охватил т орговый комплекс «Ривьера» на юге Москв. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. Огонь успел распространиться с первого по третий этаж, по спасатели быстро ликвидировали открытое горение.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия Эвакуации
13 февраля 2024, 17:50
Умер первооткрыватель стволовых стромальных клеток костного мозга Рубен Чайлахян
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Первооткрыватель стволовых клеток Рубен Чайлахян скончался в своей квартире в Москве. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Доктор медицинских наук Рубен Чайлахян ушел из жизни в возрасте 86 лет. По информации СМИ, ученый, чье имя ассоциируется с важнейшими открытиями в области клеточной биологии, скончался в своем доме на улице академика Арцимовича в понедельник вечером.

Чайханян занимал пост академика Национальной академии наук Армении, возглавлял лабораторию стромальной регуляции иммунитета НИИ эпидемиологии имени Гамалеи. Он был пионером в исследовании стволовых стромальных клеток костного мозга. В 2017 году его наградили медалью профессора Александра Максимова за выдающиеся достижения в решении проблем клеточной биологии, гематологии, иммунологии и регенеративной медицины.

Ученые Наука Москва
13 февраля 2024, 17:41
Джип сбил двух детей на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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В районе Строгино на северо-западе Москвы внедорожник сбил двух детей девяти и десяти лет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла в 17 часов у дома № 4, корпус 1, по улице Твардовского. К месту происшествия выехали медики и сотрудники полиции.

Другие подробности произошедшего уточняются. О состоянии пострадавших неизвестно, о причинах аварии также не сообщалось.

Ранее в деревне Путилково городского округа Красногорск курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика , который возвращался из школы домой. Сбивший ребенка мужчина скрылся с места аварии. В отношении курьера возбудили уголовное дело.

В момент наезда ребенок ударился головой.

Позже школьник пожаловался на головокружение и головную боль. Кроме того, он сильно испугался. Сейчас мальчик находится дома на лечении, за ним присматривает старшая сестра.

Дети ДТП Москва
13 февраля 2024, 17:02
Подросток с ножом напал на незнакомца у станции метро «Нагатинская» в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Нагорного района задержали 16-летнего подростка. Его подозревают в совершении нападения на незнакомца у станции метро «Нагатинская», сообщили в пресс-службе МВД.

По данным пресс-службы, к сотрудникам полицейской патрульно-постовой службы, находившимся на ночном дежурстве, обратился 42-летний мужчина. По версии потерпевшего, между ним и неизвестным произошла ссора, во время которой его ранили похожим на нож предметом. Нападавший скрылся с места происшествия. Жертву нападения доставили в медицинское учреждение города и оказали необходимую помощь.

После ряда оперативных мероприятий полиции удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 16-летний подросток. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину после попытки ограбить магазин в Пушкино. Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на Красноармейском шоссе.

Уголовное дело Школьники Мужчины Метро Полиция Москва

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