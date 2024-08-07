Участница шахматного турнира в Дагестане разлила ртуть на доску соперницы

По данным источника Telegram-канала Shot , незадолго до начала партий девушка подошла к столу, за которым планировала играть ее противница, и вылила на доску неизвестную жидкость. Позже выяснилось, что это была ртуть. Причиной поступка стал давний конфликт девушек.

В результате инцидента сопернице стало плохо, и ей срочно вызвали скорую помощь. Виновницу вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее посетители бассейна Polonez OSiR в Варшаве отравились хлором во время заплыва. За помощью к медикам обратились 20 человек, среди них были дети.