Участниц детского спортивного слета под Истрой госпитализировали с отравлением

Группа из 28 детей приехала в парк-отель «Огниково» в одноименном поселке в 15 километрах от Истры. Днем 9 июня двум 10- и 11-летним участницам спортивного слета стало плохо. Они пожаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. Девочкам оказали помощь, и они почувствовали себя лучше.

Однако вечером с теми же жалобами пришли еще несколько воспитанниц. В больницу Красногорска увезли 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. По информации канала, началась проверка.

Массовое отравление детей произошло в мае в Севастополе. Шесть человек госпитализировали после тренировки в местном бассейне.