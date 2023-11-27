Участковый в Москве за полчаса задержал подозреваемого в ограблении

В ведомстве уточнили, что на проспекте Андропова к 50-летнему местному жителю подошел вооруженный ножом незнакомец. Он потребовал отдать смартфон и деньги.

Испуганному прохожему ничего не оставалось делать, как отдать вещи злоумышленнику. После этого преступник скрылся. Пострадавший написал заявление в полицию, оценив ущерб в 36 тысяч рублей.

Следователи возбудили против молодого человека уголовное дело о разбое. Подозреваемого нашли за полчаса и задержали. Позже его отправили в СИЗО. Украденное имущество изъяли и скоро его вернут владельцу.

В Москве также задержали мужчину, попытавшегося взломать банкомат и забрать оттуда более 11 миллионов рублей. Его арестовали.