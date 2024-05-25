«Убью и мне ничего за это не будет». Подросток избил школьника во Владивостоке

По словам женщины, сейчас ее сын уже себя хорошо чувствует.

«У него на руке была достаточно приличная гематома. На щеке, где он его ударил. Он головой ударился. У него после этого голова болела», - рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что избивший ее сына подросток и раньше с ним конфликтовал. Кроме того, пугали и его друга, мать которого рассказала, что тот стал бояться выходить на улицу после этого.

«Вот этот 11-летний говорил о том, что он убьет и ему ничего за это не будет. А вот другой подросток - уже тот, кто бил моего сына. И он еще до этой драки его палкой душил», - заявила женщина.

После нападения она пыталась связаться с родителями избившего ее сына подростка, но те не выходили на связь. Только после того, как видео происшествия переслали его отцу, тот с ними связался.

«Хотелось, чтобы они понесли наказание. И в будущем такого не повторялось. Ни с моим ребенком, ни с другом его», - резюмировала собеседница 360.ru.

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