Уборщица украла у дочери звезды «Кухни» почти четыре миллиона рублей

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По информации источника, 23-летняя Арина Назарова в субботу, 7 октября, вызвала в квартиру на уборку Татьяну, уроженку Таджикистана. Ее услугами дочь Назарова пользовалась уже последние несколько лет.

После возвращения домой Арина увидела отодвинутую тумбочку в спальне, неубранный мусор и раскиданные вещи, а также обнаружила пропажу конверта с 3,5 миллиона рублей.

Потерпевшая написала заявление в полицию, спустя сутки правоохранители задержали подозреваемую на юго-востоке Москвы, которая дала признательные показания. Следователи завели дело по статье «Кража».

В апреле Дмитрий Назарова оштрафовали по делу о дискредитации российской армии на 50 тысяч рублей. Большому кругу зрителей он известен по одной из главных ролей в сериале «Кухня».