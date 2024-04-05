Убийство семьи из пяти человек во Владивостоке раскрыли спустя 30 лет

В ведомстве уточнили, что 19 марта этого года полиция задержала двух подозреваемых 55 и 56 лет. Одного из них поймали в Волгограде, второго - в Красноярском крае.

По версии следствия, летом 1994 года злоумышленники узнали, что на улице Никифорова во Владивостоке семья с тремя детьми планирует продать квартиру. Подозреваемые придумали план, как завладеть чужой собственностью. Они под видом покупателей втерлись в доверие к семье и переоформили квартиру на подставного человека.

В один из дней подозреваемые пришли в квартиру и застрелили 28-летнего главу семейства. Затем убили 26-летнюю жену и троих детей. Трупы преступники вывезли и спрятали.

Позже злоумышленники обменяли квартиру на иномарку, которую планировали продать в Новосибирске, но во время перегона машина попала в аварию. После этого поврежденный автомобиль продали за 300 американских долларов.

У потерпевших во Владивостоке не было родственников, поэтому семью около года никто не искал.

Задержанных арестовали. На допросе они свою вину признали. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Ранее в Балашихе арестовали местную жительницу по подозрению в убийстве до 1 июня. Она призналась, что расчленила отца.