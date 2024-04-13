Убийство дочери фигуранткой «новгородского дела» Мартыновой поставили под сомнение

Политолог Алексей Чадаев отреагировал на задержание Антонины Мартыновой - фигурантки «новгородского дела», которая 16 лет находилась в федеральном розыске. В своем Telegram-канале он написал, что не верит в попытку преднамеренного убийства Антониной собственной дочери.

«Я ничего не знаю о том, как она скрылась от следствия и где была всё это время», - добавил эксперт.

Антонину Мартынову задержали этой весной в Ставрополе. Журналист Анастасия Миронова рассказала, что помогла полиции найти беглянку. Она провела собственное расследование, а затем поделилась его результатами с правоохранителями.

Мартынову задержали апреле 2007 года по подозрению в покушении на убийство дочери. По словам 11-летнего очевидца, женщина столкнула дочь в лестничный пролет. Летом 2008 года Мартынову признали виновной. На оглашение решения суда женщина, которая была под подпиской о невыезде, не явилась. Вскоре она бесследно исчезла.