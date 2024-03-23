Убивал за деньги. Допрос подозреваемого в теракте в Crocus City Hall попал на видео

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Он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Сам мужчина прилетал в Россию из Турции 4 марта.

«Застрелил людей за деньги», - сказал подозреваемый.

Половину обещанной суммы злоумышленник уже получил на банковскую карту. Оставшуюся часть - еще нет. Оружие ему доставили кураторы, с ними подозреваемый общался в Telegram-канале.

«Они сами написали. В Telegram я урок слушал проповедника. Его помощник мне написал», - рассказал задержанный.

Фамилий и имен кураторов он не знает. Впервые списались они месяц назад. Задержанному предложили деньги за убийство людей, тот согласился.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», расстреляли людей и устроили пожар.

Погибли 115 человек , более 100 зрителей пострадали.

Ранее ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину.