Убитого при теракте в Дербенте протоиерея похоронили у церкви, где он служил

Проводить священника в последний путь пришли сотни прихожан. Они вспоминали, что Котельников был добрым, понимающим, ласковым человеком.

Он стал жертвой нападения террористов на церковь в Дагестане 23 июня. По данным СМИ, злоумышленники планировали теракт около месяца, , а Николай Котельников был их первой целью - его фото закрепили в закрытом чате, где обсуждались детали преступления. О том, что атаки были тщательно спланированы, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По его мнению, их могли организовать из-за рубежа.

Во время нападений на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте погиб 21 человек. Власти выделили 50 миллионов рублей на помощь семьям жертв и пострадавшим.

Пятерых причастных к терактам ликвидировали.