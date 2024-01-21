Убиравший снег трактор обстреляли в Петербурге

Ребенок погиб в утробе 22-летней жительницы Челябинска из-за длительного ожидания родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщило издание 74.ru.

Девушка приехала в роддом 3 января на 41-й неделе беременности. На осмотре КТГ показало хорошее сердцебиение ребенка. После этого беременную отправили ждать схватки.

Спустя три дня ей сделали повторное КТГ, которое показало семь баллов, что является признаками гипоксии. На следующий день ребенок стал слабо шевелиться, о чем девушка сообщила дежурному врачу. Однако тот не предпринял никаких действий.

В итоге беременной сделали УЗИ только 9 января, после которого стало известно, что у ребенка остановилось сердце. В этот же день родилась мертвая девочка.

Родители пока не получили заключение о причине смерти дочери. Предварительной причиной им назвали гипоксию. По данным «Московского комсомольца» , в СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Омске. Мертвый младенец лежал в пакете.