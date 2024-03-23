Семья приехала из Архангельска. Днем они успели съездить на выставку «Россия» на ВДНХ, потом пообедали, перед концертом еще было время. Уже после выхода из номера мужчина понял, что забыл свои браслеты и решил за ними вернуться.

«Еще подумал, что возвращаться плохая примета, по пути в метро на пересадке сначала пошли не туда. А уже когда приехали, остановились сначала посмотреть кофе, там стояла кофейня. Не дошли буквально метров 200», - рассказал собеседник «360».

И внезапно семья увидела, что из-за поворота бежит толпа людей. Они кричали, что в здании стрельба.

«Мы бежать не могли, у меня у жены была травма ноги. В метро решили не идти. Были на улице. Сначала ничего не поняли, только потом начали осознавать», - добавил мужчина.

По факту случившегося в Красногорске возбудили дело о теракте. В ФСБ заявили о 40 погибших. Еще более 100 человек пострадали.