У владельца упавшего в Мойку автобуса нашли многомиллионные штрафы

В управлении петербургского СК сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя задержали сотрудники полиции. Сейчас мужчина находится в отделе.

Принадлежащий ООО «Такси» автобус упал в Мойку около Поцелуева моста. Предварительной причиной аварии назвали ошибку водителя , который не справился с управлением.

По данным городского главка МЧС , из салона ушедшего под воду транспорта достали девять пассажиров. Двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в клинической смерти, трое скончались на месте.

Там отметили, что с 1 января 2022 года по 10 мая 2024 года компания выплатила 23 штрафа на сумму 3,6 миллиона рублей по административным делам за работу в транспортной отрасли с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.