У школьника из Дагестана остановилось сердце во время ЕГЭ, его спасли

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«В тот момент, когда у одного из школьников - участников ЕГЭ остановилось сердце, находившийся на пункте проведения экзамена в качестве эксперта Мухтар быстро среагировал и оказал первую медицинскую помощь», - отметил он.

Хамзаев подчеркнул, что благодаря профессиональным навыкам врача жизнь ребенка удалось спасти. Позже мальчика госпитализировали.

ЧП произошло в школе № 8 в Дербенте. Депутат уточнил, что Исмаилов является его помощником и координатором наблюдателей за ходом ЕГЭ в Дагестане.

«За свой героический поступок Магомед-Мухтар награжден благодарностью главой города Дербент», - сказал Хамзаев.

Он также указал на необходимость поощрять подобные решительные действия. Депутат обратился в министерства здравоохранения и просвещения России с просьбой поддержать поступок врача.