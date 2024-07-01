01 июля 2024, 23:26

У погибшей во время урагана петербурженки остались муж и трое детей

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Погибшая во время ураганного ветра петербурженка работала в ЖКС 1 Московского района, у нее остались трое детей и муж. Об этом «Фонтанке» сообщили в районной администрации.

Женщине было 36 лет. После ее смерти осиротели трое детей. Сейчас семье погибшей оказывают психологическую помощь.

«Принято решение, что будет оказана вся необходимая помощь семье, в том числе похороны погибшей и дальнейшее сопровождение», - добавили в администрации.

Ранее МЧС России сообщило, что на петербурженку упало дерево , она скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, в городе пострадали из-за разгула стихии еще одна женщина и ребенок.

Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург вечером 1 июля. На проспекте Большевиков рухнул башенный кран, но обошлось без пострадавших. Аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты, отправив на запасные аэродромы три борта. Городские службы работали в усиленном режиме.

Санкт-Петербург Смертность Дети Ураган Женщины
02 июля 2024, 00:11
Более 15 тысяч человек в Псковской области остались без электричества
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Более 15 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, в регионе 879 населенных остались без энергоснабжения. В области прошли сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

«По состоянию на 20:00 (по московскому времени - прим. ред.) без света 879 населенных пунктов численностью населения более 15 тысяч человек», - написал губернатор.

Наибольшее количество отключений электроэнергии зафиксировали в Псковском и Себежском районах, а также Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком и Порховском муниципальных округах.

Ведерников добавил, что Псковский филиал «Россети Северо-Запад» ввел особый режим работы, направив на восстановление электроснабжения 68 бригад численностью 175 человек. Вместе с ними работают и коммунальщики, которые приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья и поломанные ветви.

В Санкт-Петербурге во время урагана погибла мать троих детей , на голову которой упало дерево.

Электричество Ураган Россия
01 июля 2024, 22:37
Питона нашли в Битцевском лесу в Москве
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Питона нашли среди деревьев в Битцевском лесу в Москве. Его отправили в центр реабилитации диких животных, сообщило РИА «Новости».

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что рептилия здорова.

«Найденный в парке „Битцевский лес“ питон поступил в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Он чувствует себя хорошо», - отметил он.

Бурмистров напомнил, что в летний период многие хозяева ходят с домашними рептилиями на прогулку, считая, что для них полезно ультрафиолетовое излучение. Однако москвичи нередко могут потерять бдительность и змеи теряются. Не исключено, что такой случай произошел и с этим питоном, добавил он.

Ранее трехметровую змею нашли на юго-западе Москвы обнаружили. На место выезжали спасатели.

Животные Парки Москва Змеи
01 июля 2024, 22:01
В Тульской области арестовали танцевавших лезгинку на братской могиле мужчин
РИА «Новости»
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Суворовский межрайонный суд Тульской области арестовал на 14 суток двух мужчин, которые танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По ее данным, 29 июня нарушители танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» в Суворове в Тульской области. Суд признал их виновными в нарушении общественного порядка и выражении явного неуважения к обществу и приговорил к административному аресту на 14 суток.

На суде фигуранты дела признали свою вину и раскаялись.

«Пояснили, что действительно танцевали лезгинку на мемориальном комплексе „Братская могила“, однако считали, что ничего противоправного они не совершают», - уточнила пресс-служба.

В начале июня в Видном в Московской области задержали мужчину, раскидавшего венки у военного мемориала. Злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем, после чего скрылся. Полиция установила личность правонарушителя и задержала его.

Суд Мужчины Аресты Вандализм
01 июля 2024, 21:32
Женщина погибла во время урагана в Петербурге
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В Санкт-Петербурге во время мощного урагана погибла женщина. На нее упало дерево, сообщила пресс-служба МЧС России.

Несчастный случай произошел в Московском районе.

«Из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще один ребенок и женщина пострадали», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в городе повреждены 10 легковых автомобилей. Специалисты МЧС 71 раз выезжали на места для устранения последствий разгула стихии, в том числе 67 раз на уборку деревьев.

Мощный ураган накрыл город в понедельник, 1 июля. Порывы ветра достигали 31 метра в секунду. В Невском районе в результате урагана обрушился строительный кран, но обошлось без пострадавших.

Ранее в Ленобласти погиб мужчина , управляющий гидроциклом в акватории Невы. Во время столкновения с катером он получил серьезные травмы, из-за которых позже скончался в больнице.

Санкт-Петербург Смертность Женщины Погода

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