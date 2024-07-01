У погибшей во время урагана петербурженки остались муж и трое детей

Женщине было 36 лет. После ее смерти осиротели трое детей. Сейчас семье погибшей оказывают психологическую помощь.

«Принято решение, что будет оказана вся необходимая помощь семье, в том числе похороны погибшей и дальнейшее сопровождение», - добавили в администрации.

Ранее МЧС России сообщило, что на петербурженку упало дерево , она скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, в городе пострадали из-за разгула стихии еще одна женщина и ребенок.

Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург вечером 1 июля. На проспекте Большевиков рухнул башенный кран, но обошлось без пострадавших. Аэропорт Пулково временно перестал принимать самолеты, отправив на запасные аэродромы три борта. Городские службы работали в усиленном режиме.