У одного из погибших в Непале альпинистов осталась маленькая дочь

В посте Александр указал, что девочка родилась в апреле. На снимке младенец лежит, укутанный в желтую пеленку. К посту Александр прикрепил композицию рэпера Василия Вакуленко (Баста) «Сансара».

Жена альпиниста подтвердила его гибель в беседе с 360.ru. По ее словам, супруг и и его друзья погибли на спуске 6 октября.

Группа российских туристов отправилась в Непал, чтобы покорить одну из известных гор. По данным Telegram-канала Shot , альпинисты шли в одной связке. Один из них сорвался и полетел в пропасть , потянув за собой остальных. В живых остался только один турист Валерий Ш. Он отказался от восхождения на гору в последний момент и остался в лагере. Его уже доставили в Катманду.