08 октября 2024, 11:21

У одного из погибших в Непале альпинистов осталась маленькая дочь

Unsplash
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У альпининста Александра Д., погибшего в Непале, осталась маленькая дочь. Снимок ребенка он публиковал в своих соцсетях.

В посте Александр указал, что девочка родилась в апреле. На снимке младенец лежит, укутанный в желтую пеленку. К посту Александр прикрепил композицию рэпера Василия Вакуленко (Баста) «Сансара».

Жена альпиниста подтвердила его гибель в беседе с 360.ru. По ее словам, супруг и и его друзья погибли на спуске 6 октября.

Группа российских туристов отправилась в Непал, чтобы покорить одну из известных гор. По данным Telegram-канала Shot , альпинисты шли в одной связке. Один из них сорвался и полетел в пропасть , потянув за собой остальных. В живых остался только один турист Валерий Ш. Он отказался от восхождения на гору в последний момент и остался в лагере. Его уже доставили в Катманду.

Дети Соцсети
08 октября 2024, 12:00
Стая собак напала на школьницу в Якутии
РИА «Новости»
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Стая собак напала на 12-летнюю девочку в якутском поселке Чульман. Нерюнгринское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

По данным ведомства, днем 7 октября в районе дома № 12 по улице Строителей стая собак накинулась на девочку. Отец и подоспевший на помощь прохожий смогли отогнать животных от ребенка.

Девочка получила рвано-укушенные раны тела. По данным СМИ, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Угольное дело возбудили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей должностным лицом.

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту нападения на ребенка бездомных собак. Ведомство оценит исполнение органами местного самоуправления законов об ответственном обращении с животными. По результатам проверки специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Якутия Собаки
08 октября 2024, 11:38
При падении Toyota в воду на набережной в Москве никто не пострадал
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При падении легковой машины в воду на набережной Марка Шагала никто не пострадал. Такие данные привели в Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota совершила наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку», - сообщили в ведомстве.

В результате дорожной аварии , по информации правоохранителей, травмы никто не получил. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Москва
08 октября 2024, 11:19
Появилось видео с места падения машины в воду на набережной Марка Шагала в Москве
РИА «Новости»
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Место падения легковой машины в воду на набережной Марка Шагала в Москве сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Автомобиль по неизвестной пока причине пробил ограждение и рухнул в воду. На месте работают экстренные службы.

Данные о пострадавших и всех обстоятельствах происшествия уточняются.

Москва
08 октября 2024, 10:59
«Нет слов, одни слезы». Подруга рассказала о погибшем в Непале альпинисте
Unsplash
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Погибший во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале российский альпинист Михаил Носенко был очень добрым, открытым и спокойным. Об этом 360.ru рассказала его подруга.

«Я даже не возьмусь сказать, с какого года он ходит в горы. Я знаю его больше 15 лет. И все это время он находил любую возможность приехать в горы. Добрый, открытый, спокойный, невероятно сильный духом, очень опытный альпинист. У меня нет слов, одни слезы. Он был одним из тех, кого можно было назвать другом. Человек слова, дела и качества», - сказала она.

Женщина отметила, что в какой-то степени осталась в альпинизме благодаря Носенко, он оказал серьезную психологическую поддержку в важный момент жизни.

«Диму Шпилевого тоже знаю около 18 лет. С Мишей они были близкими друзьями. В моей жизни Миша и Дима были двумя примерами для подражания. Нет слов, чтобы выразить глубину этой утраты. Мир потерял в их лице не просто опытных альпинистов, он потерял людей с большой буквы», - добавила собеседница 360.ru.

Ранее стало известно о гибели пяти российских альпинистов в Непале. В группе находились Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Предположительно, причиной их гибели стал несчастный случай.

Россия

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