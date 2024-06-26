«У нее дочь грудная». Мать с тремя детьми выбралась из окна сошедшего с рельсов поезда в Коми

«Они выбрались из окна с тремя детьми. Они едут уже в Инту в этом же поезде (шесть вагонов всего осталось) по какой-то другой дороге <…> в Новороссийск. Они не пострадали. У нее дочь маленькая, грудная, на руках. Они выбрались, вещи свои забрали», - рассказал собеседник 360.ru.

Источник также сообщил, что состояние матери и детей нормальное По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов , в которых находились 232 пассажира.

Авария пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, произошла на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в среду, 26 июня.