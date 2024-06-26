26 июня 2024, 22:43

«У нее дочь грудная». Мать с тремя детьми выбралась из окна сошедшего с рельсов поезда в Коми

Freepik
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Семья с тремя детьми оказалась в вагоне поезда, сошедшем с рельсов под Интой. Источник 360.ru рассказал, как пассажиры смогли покинуть транспортное средство после его крушения.

«Они выбрались из окна с тремя детьми. Они едут уже в Инту в этом же поезде (шесть вагонов всего осталось) по какой-то другой дороге <…> в Новороссийск. Они не пострадали. У нее дочь маленькая, грудная, на руках. Они выбрались, вещи свои забрали», - рассказал собеседник 360.ru.

Источник также сообщил, что состояние матери и детей нормальное По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов , в которых находились 232 пассажира.

Авария пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, произошла на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в среду, 26 июня.

Катастрофы Дети Семья Дороги Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 22:54
Медики вылетели на вертолетах в Инту для оказания помощи пострадавшим при крушении поезда
РИА «Новости»
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В Инту вылетели вертолеты с медицинскими бригадами для помощи пострадавшим в аварии пассажирского поезда и их возможной эвакуации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным РЖД, четверых пострадавших доставили в Инту на восстановительном поезде, отметили авторы сообщения. Среди них один ребенок. Кроме того, с просьбой об оказании медицинской помощи обратились 46 человек.

Власти Коми ранее сообщили, что в результате схода поезда с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги пострадали 20 человек. Получивших повреждения пассажиров доставят в центральную районную больницу.

Вертолеты Здравоохранение Больницы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 22:34
Число пострадавших после схода поезда с рельсов в Коми выросло до 40
РИА «Новости»
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В результате схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова привело РИА «Новости».

По оперативным данным, состояние семи человек оценили как тяжелое. Среди них - один ребенок.

«На месте происшествия в республике Коми работают шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф», - заявил Кузнецов.

Эвакуацию пострадавших осуществляют на поезде в сопровождении медиков. В Интинской центральной районной больнице подготовили койки для приема раненых.

Ранее глава республики Владимир Уйба сообщал о 20 пострадавших. Всего в поезде находились 215 пассажиров.

Здравоохранение Больницы Россия Медицина Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 21:00
Власти Коми назвали число пострадавших из-за схода поезда с рельсов
Телеканал «360»
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В Коми в результате схода поезда с рельсов пострадали 20 человек. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в Telegram-канале.

Состояние троих пострадавших оценили как тяжелое.

«Как мне доложило руководство Инты, в поезде находилось 215 пассажиров», - добавил глава Коми.

По его словам, раненых доставят в центральную районную больницу. Остальных пассажиров расселят в гостиницах, пунктах временного размещения, школах и других социальных учреждениях.

Медиков направили к месту ЧП по железной дороге, так как по-другому туда не добраться, объяснили в администрации Инты.

Сход состава с рельсов произошел на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на этом участке приостановили.

РЖД Больницы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
26 июня 2024, 20:54
Стала известна причина схода поезда с рельсов в Коми
Freepik
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Причиной схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск мог стать подмыв железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Предварительной причиной происшествия <…> стал подмыв полотна в результате обильных осадков», - уточнили в компании.

Штаб для оперативного устранения последствий аварии возглавил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Поезд состоял из 14 вагонов, в которых находились 232 пассажира. Информации о погибших в результате катастрофы нет. Компания «Российские железные дороги» пообещала оказать помощь всем пострадавшим.

На место ЧП направили два восстановительных поезда.

Выехавшие к месту аварии медики пока не смогли добраться к месту происшествия и следуют к нему на поезде.

Причиной схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск мог стать подмыв железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

РЖД Катастрофы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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