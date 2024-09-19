У Басманного суда в ожидании Бакальчука усилили меры безопасности

Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты WB работают в штатном режиме после стрельбы у головного офиса в центре Москвы. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Фирма окажет родным погибших материальную помощь и возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами жертв перестрелки. В столичных больницах остаются раненые сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов. Wildberries внимательно следит за их состоянием.

«Надеемся, что они поправятся как можно скорее. Компания также окажет им необходимую поддержку», - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники Wildberries работают штатно в других офисах или по желанию из дома. Ситуация не повлияла на деятельность ретейлера и его бизнес-процессы.

Компания окажет полное содействие следствию.

«Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», - подчеркнули в WB.

Фирма внимательно следит за новостями о задержании и предъявлении обвинений Бакальчуку и тем, кто его сопровождал.

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила 19 сентября днем траура в Wildberries в связи с гибелью двух сотрудников.