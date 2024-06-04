Тюменского рабочего заживо перемолол конвейер на заводе

Начальник цеха признал, что не проверил рабочее место и допустил к работам оператора технологических установок на участок. По данным суда, требования охраны труда при эксплуатации оборудования на предприятии нарушили - вращающиеся части ленточного конвейера были без ограды.

«Мужчина погиб на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы шеи, туловища, конечностей и головы с развитием механической асфиксии», - указали в пресс-службе.

Сотрудник, который попал в конвейер, находился в трезвом состоянии. Суд назначил 29-летнему мастеру смены год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Ранее московские рабочие оставили удлинитель с оголенным проводом в подъезде дома на Первомайской улице. В результате из-за этого умерла пенсионерка - она задела металлические перила при подъеме коляски, и женщину убило током.