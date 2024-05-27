Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии

В ведомстве уточнили, что с 4 до 8 часов 27 мая аварии на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» обесточили жилые дома как минимум на 10 улицах, включая Беляева, Волкова и Добровольского. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Прокуратура проверит ответственных лиц, как они исполняют закон при содержании и обслуживании электрических сетей. Также правоохранители организовали проверку работы ЕДДС и диспетчеров сетевой организации после того, как в соцсетях появились сообщения, что жители не могут связаться с диспетчерской службой.

Ранее в Московской области на объектах ЖКХ за неделю устранили более 170 сбоев , из которых 115 - касались электричества. Оперативные группы совершили свыше 130 выездов.