Тысячи жителей Ростовской области остались без света на несколько часов

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Отключение подтвердил в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на стабильную работу отопления: при необходимости на котельных готовы резервные источники снабжения.

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко в своем канале заявил, что причиной отключений стала авария на линиях «Россетей». Управляющая компания «Комсервис» сообщила, что в центре Ростова-на-Дону электроэнергию удалось оперативно восстановить.

Позже «Россети» подтвердили возвращение электричества в дома. Представители компании подчеркнули, что специалистам пришлось ввести график временных отключений.

Ранее с перебоями электроэнергии столкнулись жители Омской области. Причиной стали неполадки на подстанции, в результате которых без света осталась треть населения региона.