14 января 2024, 01:28

Тысячи жителей Ростовской области остались без света на несколько часов

Unsplash
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Жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону остались без электричества, сообщило местное издание 161.ru. Спустя несколько часов подачу энергии удалось возобновить.

Отключение подтвердил в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на стабильную работу отопления: при необходимости на котельных готовы резервные источники снабжения.

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко в своем канале заявил, что причиной отключений стала авария на линиях «Россетей». Управляющая компания «Комсервис» сообщила, что в центре Ростова-на-Дону электроэнергию удалось оперативно восстановить.

Позже «Россети» подтвердили возвращение электричества в дома. Представители компании подчеркнули, что специалистам пришлось ввести график временных отключений.

Ранее с перебоями электроэнергии столкнулись жители Омской области. Причиной стали неполадки на подстанции, в результате которых без света осталась треть населения региона.

Электричество Коммунальные аварии
14 января 2024, 00:47
Москвичка пошла в туалет и нашла там змею
Freepik
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Москвичка нашла змею в туалете своей квартиры и вызвала полицию. Об этом сообщил сайт mk.ru.

По данным журналистов, происшествие случилось вечером 13 декабря на Кантемировской улице. Женщина зашла в туалет и обнаружила там представителя царства пресмыкающихся. После этого испуганная москвичка обратилась в правоохранительные органы и Департамент природопользования.

Змею поймали и поместили в контейнер. Далее ее передадут зоологам.

Еще одна змеиная находка попалась московскому дворнику. Он нашел змею в подъезде жилого дома. Работник смог усадить рептилию в бутылку. На место событий вызвали специалистов.

Другую змею в Москве нашел прохожий на Беловежской улице. Как именно пресмыкающееся там оказалось - неизвестно. Рептилия была очень напугана, но жива.

Ранее на стене московского дома нашли необычное членистоногое насекомое. По мнению очевидцев, это был детеныш императорского скорпиона , который мог сбежать от хозяина.

Женщины Животные Москва
14 января 2024, 00:31
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о пожаре на складе Wildberries
Пресс-служба МЧС
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить дело исполняющему обязанности руководителя петербургского отделения СК Олегу Бобкову. Глава комитета попросил его предоставить доклад об обстоятельствах пожара. В ведомстве отметили, что происшествие получило широкий резонанс в СМИ.

Пожар на складе Wildberries начался утром 14 января. Площадь возгорания на пике достигла 70 тысяч квадратных метров, пожару присвоили наивысший уровень сложности. Огонь привел к обрушению здания и подошел вплотную к стоящим на парковке грузовикам.

Пострадавших удалось избежать: все находившиеся в помещении рабочие успели покинуть склад. Ущерб от ЧП оценивается в 10 миллиардов рублей : всем потерявшим свой товар продавцам пообещали вернуть за него деньги.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары
13 января 2024, 23:48
Почти 300 домов в Липецке остались без тепла в 28-градусный мороз
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Число многоэтажек, оставшихся без тепла в 28-градусный мороз в Липецке, выросло до 282. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

По ее словам, управляющие компании приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей, чтобы не допустить размораживания системы.

«Временно пришлось увеличить периметр отключений. Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома», - написала глава Липецка.

Утром 13 января, сразу после коммунальной аварии, сообщалось лишь о 27 домах , которые остались без отопления. В обед в городе было -24 градуса, сейчас воздух остыл до -28 градусов. Уваркина уточняла, что прорыв произошел на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра». На происшествие быстро отреагировали две бригады специалистов.

Аварию внутридомовой системы отопления ранее ликвидировали в Сергиевом Посаде. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.

Отопление Коммунальные аварии
13 января 2024, 22:39
Поезд насмерть сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино»
Unsplash
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Поезд сбил двух человек на станции МЦД «Дегунино» в Москве, сообщил источник «360». По предварительной информации, они скончались от полученных травм.

Одно из тел обнаружили под электричкой, второе осталось на путях. Доступ к ним временно заблокировал поезд. Очевидцы сообщили экстренным службам, что погибшим было 20-30 лет.

Ранее аналогичная трагедия произошла на станции МЦД «Рижская ». Там поезд сбил женщину и двух мужчин. От полученных травм они скончались на месте. Предположительно, они вышли из поезда и спустились на рельсы для перехода путей, когда по ним проходила другая электричка.

Поезда МЦД

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