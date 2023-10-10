Тысячи жителей Казани остались без отопления

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Во второй половине понедельника, 9 октября, диспетчер АО «Татэнерго» сообщил, что при проведении земляных работ повредился теплопровод диаметром 500 миллиметров. Это произошло в Приволжском районе на улице Фучика рядом с домом № 87, сообщили в ведомстве.

Согласно данным МЧС, под отключение попали 29 многоквартирных домов с общим количеством проживающих 11 470 человек. Также тепло отключали в двух детских садах, гимназии и республиканском специализированном доме ребенка. Ремонтные работы завершить через несколько часов, после этого теплоснабжение полностью восстановили.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Амурской области. Авария в системе теплоснабжения оставила без отопления почти шесть тысяч жителей Благовещенска. После порыва от отопления отключили 37 жилых домов.