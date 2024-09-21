Тысячи жителей Ингушетии встречали тела погибших при стрельбе в Wildberries охранников
Тысячи жителей Ингушетии пришли в аэропорту Магаса, чтобы встретить тела охранников, погибших в перестрелке в офисе Wildberries. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ингушетии».
«Тысячи местных жителей выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби», - написал канал.
Тела охранника Wildberries Ислам-бека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адама Алмазова отправят в родные поселки Кантышево и Долаково. Там в субботу пройдут джаназа-намазы - мусульманские погребальные богослужения.
По делу о перестрелке в офисе Wildberries суд арестовал более 20 фигурантов. Заседания проходят в закрытом режиме.