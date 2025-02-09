09 февраля 2025, 03:36

Тысяча тонн. Стал известен груз судна, которое село на мель у Сахалина

Пресс-служба МЧС
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У берегов Сахалина сел на мель иностранный танкер. Судно перевозило мазут, моторное масло и уголь, сообщил источник телеканала РЕН. 

По данным собеседника телеканала, всего в трюмах танкера находится около 1000 тонн угля. Количество мазута источник медиа оценил в 50 тонн. Кроме того, судно перевозило 700 тонн мазута и примерно 2,7 тонн моторного масла. Экипажу пока помощь не нужна: на борту есть вода и еда, никто из матросов не пострадал. Российские экстренные структуры подготовили два буксира - их отправят к севшему на мель контейнеровозу.

По данным Telegram-канала Baza , у берегов Сахалина терпит бедствие китайское судно. Издание утверждает, что речь идет о сухогрузе An Yang 2.

Marinetraffic.com определяет это судно как балкер, корабль ходит под китайским флагом. Около 10 дней назад судно находилось в Северном Китае.

Источники Baza заявили, что балкер получил пробоину. По данным издания, насколько она серьезна, пока неизвестна. Команда из китайских матросов не сумела объяснить российским экстренным службам масштабы проблемы. В МЧС же сообщали, что судно село на мель чуть южнее сахалинского порта Невельск. Специалисты ведомства не увидели разлива топлива.

Топливо Корабли Китай
09 февраля 2025, 03:01
Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже в Новой Москве
Pixabay
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Оставшийся без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна квартиры в Новой Москве. Девочка погибла, сообщили РЕН ТВ в прокуратуре Москвы.

«Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты девятого этажа», - сообщили в надзорном ведомстве.

Девочка скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.

В январе маленькая девочка устроила шоу - прогулялась по карнизу на третьем этаже многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Ребенок примерно четырех лет гулял по карнизу, из окна выглядывал ее брат. Девочка была немного одета, а брат был совсем раздет, отметили очевидцы.

Дети Москва Квартиры
08 февраля 2025, 23:08
«Шок и ужас». Посетитель Электрозавода — о состоянии загоревшегося здания, которое посещали сотни людей
360.ru
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Внутренние помещения здания Электрозавода на востоке Москвы выглядели аварийными. Стены опутали оголенные провода, лифты устарели. Об этом и о других впечатлениях о состоянии здания рассказал 360.ru Вадим Стукалов, частый посетитель площадки.

По словам посетителя, на стенах многих помещений можно было заметить оголенную электропроводку. Лифты откровенно старые, все нуждалось в реконструкции, добавил Вадим Стукалов.

«Всегда поражало, как столь огромное количество творческих студий уместили на старую, затхлую площадку. Где, мне кажется, никакие пожарные инспекции, и вообще пожарные, просто не пройдут», - рассказал собеседние 360.ru.

Он добавил, что здание, где располагались развлекательные площадки, изначально выглядело «печально». Мужчина никогда не пользовался устаревшими лифтами и ориентировался по планам эвакуации.

«Очень большое здание, очень много коридоров и заблудиться там достаточно просто», - объяснил Вадим Стукалов.

Пожар в пятиэтажном здании на территории Электрозавода начался около 18:00 в субботу, 8 апреля. Внутри находились сотни людей. Большинству удалось выбраться из помещения самим, десятки вывели спасатели.

К настоящему моменту открытое горение на Электрозаводе ликвидировали. 360.ru собрал, что известно о крупном пожаре на востоке Москвы к этому часу.

Мужчина пояснил, что посещал Электрозавод примерно два раза в месяц, иногда чаще. Он всегда удивлялся, когда съемки назначали на высоких этажах.

Пожары Эвакуации Москва Пожар на московском Электрозаводе
08 февраля 2025, 22:43
После крупной драки в Саратове в полицию забрали восьмерых подростков
РИА «Новости»
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После драки возле торгового центра в Саратове полиция задержала восемь подростков. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как сообщили в ведомстве, драка произошла около одного из торговых центров Кировского района Саратова. Выехавшие на место сотрудники полиции задержали восьмерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

«В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по итогу будет принято процессуальное решение», - написали в пресс-службе.

Саратовская прокуратура в Telegram-канале также сообщила, что уже начала проверку в отношении работы органов системы профилактики в связи с инцидентом.

«В ТЦ „Триумф Молл“ четверо несовершеннолетних юношей вступили в словесный конфликт с компанией ранее незнакомых лиц, который перерос в драку», - уточнили в прокуратуре.

Ранее в Башкирии четверо молодых людей похитили подростка , требуя вернуть денежный долг. Они силой вытащили подростка из машины и затолкали в свое авто.

Саратов Драки Россия Работа Машины Полиция
08 февраля 2025, 21:57
В горящем здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы людей больше не осталось
РИА «Новости»
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Из здания бывшего Электрозавода на востоке столицы, где произошел крупный пожар, по предварительным данным вывели всех людей. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб Москвы.

«Всех людей из здания вывели, никого в здании не осталось», - сообщил собеседник агентства.

Из здания спасли около 90 человек, еще 120 покинули завод сами. Пять человек госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Оперативные структуры усилили пожарную группировку на тушении здания Электрозавода в Москве. К месту возгорания направили пожарный поезд , в цистернах которого находится 120 тонн воды и четыре тонны пенообразователя.

Пожары Поезда Заводы Москва Пожар на московском Электрозаводе

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