«Ты отписан». Новосибирские подростки избили сверстника и отрезали ему волосы ножом
В Новосибирске подростки жестоко избили сверстника. Случившееся сняли на камеру, видео оказалось в распоряжении «360».
Конфликт произошел в частном секторе в Кировском районе города. Сначала парню залили глаза из перцового баллончика.
«Не нужно перцовки, пожалуйста. Я извинюсь на видео на коленях. Пожалуйста, не заливай», - просил подросток своих обидчиков.
Однако хулиганов это не остановило. После того, как подростку брызнули в лицо перцовкой, его начали избивать. Затем обидчики ножом отрезали пострадавшему волосы.
«С тобой больше никто здороваться не будет. Ты отписан», - заявили нападавшие.
По словам источника «360», сейчас потерпевший чувствует себя хорошо.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее школьница в городе Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру. Причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес девушки.