«Ты отписан». Новосибирские подростки избили сверстника и отрезали ему волосы ножом

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Конфликт произошел в частном секторе в Кировском районе города. Сначала парню залили глаза из перцового баллончика.

«Не нужно перцовки, пожалуйста. Я извинюсь на видео на коленях. Пожалуйста, не заливай», - просил подросток своих обидчиков.

Однако хулиганов это не остановило. После того, как подростку брызнули в лицо перцовкой, его начали избивать. Затем обидчики ножом отрезали пострадавшему волосы.

«С тобой больше никто здороваться не будет. Ты отписан», - заявили нападавшие.

По словам источника «360», сейчас потерпевший чувствует себя хорошо.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее школьница в городе Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру. Причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес девушки.