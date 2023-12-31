Тверские спасатели локализовали крупный пожар в деревне Горицы

Крупный пожар произошел в деревне Горицы в Тверской области, пламя охватило деревянный многоквартирный дом.

Пресс-служба МЧС опубликовала кадры с работой огнеборцев.

На видео засняли, как огонь распространился по всей кровле большого деревянного дома с изящными голубыми наличниками. Здание серьезно пострадало от мощного пожара.

«Из дома самостоятельно вышли 13 человек», - указали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что огнеборцы ликвидировали возгорание на 525 квадратных метрах.

Ранее пожар произошел в одной из коммунальных квартир на севере Москвы. Пока хозяев не было дома, из-за короткого замыкания вспыхнула гирлянда новогодней елки. В результате от пожара пострадали два ребенка и двое взрослых - они отравились продуктами горения.

В декабре огнеборцы потушили пожар в многоэтажке в поселке Новоивановское. Спасатели вывели жителей из здания и оперативно локализовали возгорание, не дав огню распространиться на соседние квартиры.