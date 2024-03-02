«Тут полдома разнесло». Жители Петербурга показали последствия взрыва БПЛА

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На опубликованных кадрах видно, что фасад одного из домов сильно поврежден.

«Тут полдома разнесло, пацаны! Беспилотник упал!» - прокомментировал происходящее петербуржец, снявший последствия ЧП.

В администрации Санкт-Петербурга отмечали, что эвакуированных жителей поврежденного дома временно разместили в одном из детских садов. С ними работают психологи и социальные работники.

Губернатор Александр Беглов отмечал, что приоритетом для экстренных служб является оценка повреждений в результате ЧП.

Комитет здравоохранения по Санкт-Петербургу сообщал, что после взрыва помощи попросили шесть местных жителей , а женщину 92 лет доставили в больницу с подозрением в реакции на стресс. В зоне ЧП дежурят бригады врачей.



