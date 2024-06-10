Тушение мощного пожара в автосалоне Москвы сняли на видео
Крупный пожар в автосалоне на севере Москвы тушат 93 спасателя. Пресс-служба МЧС России опубликовала новое видео с места происшествия.
Крупный пожар в автосалоне на севере Москвы тушат 93 спасателя.
Пресс-служба МЧС России опубликовала новое видео с места происшествия.
«Всего на месте работают 93 специалиста и 27 единиц техники», - передали в министерстве.
Одноэтажное здание вспыхнуло утром 10 июня. Сначала огонь охватил 50 «квадратов», а потом распространился на 200. По последним данным, огнеборцам удалось локализовать пожар.
Ранее на севере Москвы загорелась квартира. Из огня спасли одного человека , еще 10 эвакуировали.