07 января 2025, 00:59

Туристы на снегоходах провалились под лед в Карелии

пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия
Читайте нас в: Google Новости

Снегоходы с людьми провалились под лед озера Кончезера в Карелии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные экстренные службы.

Информация о происшествии поступила в региональный главк МЧС. К озеру прибыла оперативная группа из 11 специалистов ведомства, укомплектованная тремя единицами спасательной техники.

На месте специалисты выяснили, что всего в ледяной воде, неподалеку от туристической базы, оказались 11 человек, в том числе и трое детей. Им всем удалось выбраться на берег самостоятельно, сотрудники МЧС оказали отдыхающим необходимую помощь.

Происшествием на озере уже заинтересовалось следственное управление СК России по республике Карелия. Пресс-служба этого ведомства в официальном Telegram-канале сообщила о начале процессуальной проверки по факту происшествия. Процессуальное решение надзорное ведомство примет по ее результатам.

При этом в прокуратуре заявили, что под лед провалились не шесть, а четыре снегохода. Предварительно, машины попали в полынью на озере.

Ранее в Карелии утонул связанный с ЧВК «Вагнер» офицер.

Россия Республика Карелия
06 января 2025, 23:39
Взрыв газа произошел в пятиэтажке Петрозаводска
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По информации ГУМЧС по Карелии, пострадали три человека, об этом написало РИА «Новости».

«Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали», - сообщил собеседник агентства.

Взрыв произошел в доме на улице Луначарского. По информации очевидцев, пострадавших выносили из дома на носилках.

В МЧС сообщили, что несущие конструкции здания не разрушены.

На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Скорая помощь Газ Минздрав Взрывы Квартиры
06 января 2025, 21:59
Поезд сбил человека в районе Дорогомилова в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве в районе Дорогомилова поезд сбил человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

По информации собеседника издания, ЧП произошло на сортировочной станции Киевская. Пострадавший не подавал признаков жизни.

Официальной информации пока не поступало.

Поезда Москва
06 января 2025, 20:29
Тело похищенного российского туриста нашли в Грузии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Полиция Грузии нашла тело пропавшего в Местии российского туриста. Обоих подозреваемых по данному делу арестовали, прокомментировали 360.ru в МВД Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянина в реке Накра на территории муниципалитета Местия. Предварительное расследование показало, что нападавшие убили туриста, а затем сбросили его тело в реку.

Следствие также установило, что фигуранты дела ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию. Выследить преступников удалось за два дня.

Полиция уже предъявила обвинения обоим подозреваемым - в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Вооруженные грабители напали на семью в Грузии 5-го января. Нападение произошло в селе Накра Местийского муниципалитета.

Грузия Туризм Россия Полиция
06 января 2025, 19:56
Двоих поджигателей электричек задержали в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области задержали двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет, которые пытались поджечь электрички. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

По версии следствия, молодые люди согласились совершить поджог электрички за более 150 тысяч рублей. Сначала они попытались осуществить задуманное в Лобне, но у них ничего не вышло. Тогда парни решили повторить свой план в Дмитрове, но и там он провалился.

Злоумышленниками оказались жители Московской области 2001 и 2004 годов рождения. Следователи возбудили уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожном вокзале в Дзержинске. Из-за этого были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижний Новгород - Москва и Москва - Нижний Новгород.

Уголовное дело Поджоги Росгвардия

Новости по теме