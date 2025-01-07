Туристы на снегоходах провалились под лед в Карелии

Информация о происшествии поступила в региональный главк МЧС. К озеру прибыла оперативная группа из 11 специалистов ведомства, укомплектованная тремя единицами спасательной техники.

На месте специалисты выяснили, что всего в ледяной воде, неподалеку от туристической базы, оказались 11 человек, в том числе и трое детей. Им всем удалось выбраться на берег самостоятельно, сотрудники МЧС оказали отдыхающим необходимую помощь.

Происшествием на озере уже заинтересовалось следственное управление СК России по республике Карелия. Пресс-служба этого ведомства в официальном Telegram-канале сообщила о начале процессуальной проверки по факту происшествия. Процессуальное решение надзорное ведомство примет по ее результатам.

При этом в прокуратуре заявили, что под лед провалились не шесть, а четыре снегохода. Предварительно, машины попали в полынью на озере.

Ранее в Карелии утонул связанный с ЧВК «Вагнер» офицер.