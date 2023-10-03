Туристка на Кавказе под тяжестью рюкзака упала со скалы и погибла

Читайте нас в:

Туристическая группа 30 сентября сошла с заявленного маршрута до лагеря Холодный, на который были оформлены пропуска, и свернула в сторону закрытой тропы до горного массива Псеашхо. Девушка села на камень во время привала, под тяжестью рюкзака потеряла равновесие и сорвалась со скалы.

Туристка пролетела около 100 метров, получила ссадины и ушибы. Она не могла двигаться дальше. Мужчины из группы оказали ей первую помощь, вызвали спасателей и соорудили над пострадавшей импровизированный навес. Девушке становилось хуже с каждым часом. Когда до тургруппы поздно ночью добрались спасатели, девушка уже скончалась. В воскресенье ее тело транспортировали в Красную Поляну.

На Камчатке во время форсирования реки Паужетки пропали два человека. Два легковых автомобиля перевернулись при попытке пересечь водную преграду, машины перевернуло течением. Из семи пассажиров до берега добрались пятеро.