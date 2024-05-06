Турист смог вызвать спасателей после падения с горы в районе Красной Поляны

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Несчастный случай произошел при попытке восхождения на Черную Пирамиду - самую высокую вершину курорта, расположенную на хребте Аибга на высоте 2375 метров над уровнем моря.

«Маршрут на вершину [в данное время] закрыт из-за наличия снежного покрова», - отметили авторы сообщения.

Во время спуска мужчина после падения более двухсот метров катился по снегу и угодил в расщелину.

Спасатели прибыли на место происшествия после звонка пострадавшего.

У него обнаружили черепно-мозговую травму, открытый перелом большой берцовой кости и множественные ссадины. Поход в горы турист не зарегистрировал в местном отделении МЧС.

Ранее спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центра «Лидер» МЧС России обнаружили двух потерявшихся на Эльбрусе туристов.