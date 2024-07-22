Турист погиб при столкновении катера со скалой в Красноярском крае

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Следователи изучают обстоятельства произошедшего.

После аварии МЧС напомнило о правилах безопасности на воде, призвав надевать спасательные жилеты, не перегружать лодку, не ставить ее борт параллельно волне и не вставать у руля, будучи пьяным.

Ранее пять человек пострадали при столкновении теплохода и легкомоторной лодки на Волге в районе базы отдыха «Чайка» в Самаре.