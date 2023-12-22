Турецкие силовики задержали международного наркобарона
Турецкие правоохранительные органы задержали в Мерсине находящегося в международном розыске за незаконный оборот наркотиков Зафера Рамадана. Об этом сообщил местный телеканал TRT Haber.
Сотрудники Национальной разведывательной организации (MIT) и члены отдела разведки Управления безопасности провинции Мерсин установили местонахождение наркобарона. Силовики задержали его в районе Мезитли.
По данным телеканала, операция прошла утром 22 декабря. Силовики использовали спецсредства и беспилотник. Задержанного доставили в Управление безопасности города, его допрашивают.
Ранее в Стамбуле задержали лидера действовавшей в России ОПГ Шамиль Амиров. Кроме того, турецкая сторона передаст России пойманного вора в законе Виктора Панюшина , совершившего несколько тяжких преступлений.