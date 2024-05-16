«Трясет до сих». Школьница в Старом Осколе пошла в туалет ТЦ и родила мальчика

«Дочь (родившая девушка - прим. ред.) пришла с мамой за продуктами, на кассе заболел живот, она ушла в туалет, мама приняла роды. Сейчас все уже хорошо, малыш здоров», - поделилась собеседница издания.

Родился мальчик. Вместе с роженицей младенца доставили в больницу. Как отметила родственница молодой мамы, ребенка однозначно оставят. Родители уже думают над именем.

«Я сначала не поверила, что сегодня родила, меня трясет до сих, мама вообще в шоке», - поделилась Татьяна.

Следственное Управление Следственного комитета России по Белгородской Области проведет проверку по факту происшествия.

«По результатам мониторинга СМИ организована проверка. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего», - рассказали 360.ru в пресс-службе.

Ранее в Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра. После школьница вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули ребенка в футболку и выбросили в ближайшем лесу.