«Трясет до сих». Школьница в Старом Осколе пошла в туалет ТЦ и родила мальчика
Школьница пришла с матерью за покупками в торговый центр «Европа» в Старом Осколе и родила ребенка в туалете. Об этом 360.ru рассказала тетя новорожденного Татьяна.
«Дочь (родившая девушка - прим. ред.) пришла с мамой за продуктами, на кассе заболел живот, она ушла в туалет, мама приняла роды. Сейчас все уже хорошо, малыш здоров», - поделилась собеседница издания.
Родился мальчик. Вместе с роженицей младенца доставили в больницу. Как отметила родственница молодой мамы, ребенка однозначно оставят. Родители уже думают над именем.
«Я сначала не поверила, что сегодня родила, меня трясет до сих, мама вообще в шоке», - поделилась Татьяна.
Следственное Управление Следственного комитета России по Белгородской Области проведет проверку по факту происшествия.
«По результатам мониторинга СМИ организована проверка. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего», - рассказали 360.ru в пресс-службе.
Ранее в Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра. После школьница вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули ребенка в футболку и выбросили в ближайшем лесу.