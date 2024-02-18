18 февраля 2024, 22:47

Трупы двух мужчин нашли в запертом изнутри гараже в Татарстане

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры , трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

В ходе беседы с правоохранителями женщина пояснила, что около 18:40 мужчины перестали отвечать на ее звонки и она отправилась на место.

По предварительным данным, приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины. В ходе проверки они запустили двигатель в запертом помещении и отравились выхлопными газами. Окончательную причину смерти установит экспертиза, которую назначили криминалисты.

Пока следователи установили личность только одного погибшего. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

Отравление выхлопными газами может наступить не только от работающего автомобиля, но и дизельного генератора. В декабре 2021 года 10 человек, среди которых шестеро детей, попали в больницу с отравлением. В ходе расследования выяснилось, что из-за аварии на электросетях дом перевели на дизельный генератор, чьи выхлопы попали в помещение. Врачи оценили состояние четырех детей и одного взрослого, как средней степени тяжести.

Прокуратура РФ Татарстан Газ
18 февраля 2024, 22:12
Составителя поездов насмерть зажало между вагонами в депо в Дагестане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Махачкале составителя поездов насмерть зажало между вагонами во время маневровых работ в депо, когда формировался пассажирский поезд. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Днем 18 февраля 2024 года при формировании поезда в депо пассажирских поездов железнодорожной станции Махачкала, при проведении маневровых работ был зажат между вагонами составитель поездов», - уточнило ведомство.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Идет доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный машинист 12 февраля спровоцировал ДТП на железной дороге в Челябинской области. Он не остановил поезд на красный свет, из-за чего тот столкнулся с другим составом. В результате аварии с рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около 1000 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет.

Смертность Дагестан Поезда Следственный комитет России
18 февраля 2024, 21:55
Тело ушедшей из дома в майке и тапочках женщины нашли в Новосибирске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы, начались в Новосибирске еще 3 января. Ее тело нашли под мостом спустя чуть больше месяца после исчезновения, сообщило kp.ru.

По словам мужа погибшей, его ночью разбудила дочь со словами, что в доме что-то случилось. На веранде мужчина увидел жену, сидевшую рядом со своей лежащей мамой.

«Я пощупал руку тещи - пульса не было. Вызвал скорую, вернулся и увидел, что дверь на веранде открыта. А супруга пропала», - отметил он.

На момент пропажи женщина была в одной майке и тапочках. Муж бросился искать жену на улице и по ближайшим переулкам, но ее уже нигде не было. После этого он обратился за помощью в полицию.

Позже к поисковой операции подключились волонтеры, которые тщательно прочесывали все районы Новосибирска. Выяснилось, что женщина попала на камеры наблюдения. Суда по кадрам, некоторых из прохожих предлагали ей помощь, но она продолжала идти, не реагируя на них.

Горожане нашли тело пропавшей под мостом на улице Кирова. По предварительной версии, она могла замерзнуть. Следователи назначили экспертизу, которая определит точную причину смерти

Волонтеры Женщины Полиция
18 февраля 2024, 21:30
В Кузбассе эвакуировали рабочих из-за горного удара на шахте «Таштагольская»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Кузбассе эвакуировали 163 горняков шахты «Таштагольская» после горного удара. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Произошел горный удар магнитудой 2,4. Проводится эвакуация шахтеров», - уточнило издание.

По информации управляющей компании Evraz, на поверхность вывели всех рабочих, которые были на смене. Пострадавших нет.

Геодинамическое явление зарегистрировали вечером 18 февраля. В последний раз горный удар в этом районе зафиксировали в мае 2022 года. Рудная шахта находится в Таштагольском районе Кемеровской области.

Несколько дней назад группа рабочих осталась в шахте золотого рудника в пригороде турецкого Эрзинджана после схода оползня.

В конце ноября прошлого года при обрушении в забайкальском руднике «Омчак» погибли два шахтера, приехавшие в регион на заработки из Иркутской и Челябинской областей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.

Шахты Россия
18 февраля 2024, 20:58
Петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителю Санкт-Петербурга частично оторвало руку из-за взрыва петарды. Об этом сообщил сайт 78.ru.

Взрыв петарды произошел в квартире на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины.

В результате пострадавшему частично оторвало руку, его оперативно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Выяснилось, что у молодого человека есть судимость за изнасилование, также его привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик попал в больницу с серьезной травмой руки после взрыва петарды. Ребенок купил опасную игрушку в продуктовом магазине в одном из селений Кабардино-Балкарии.

Петарда взорвалась в руке школьника и оторвала ему несколько пальцев.

Санкт-Петербург Взрывы Мужчины

Новости по теме