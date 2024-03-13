Труп женщины год пролежал в доме на северо-востоке Москвы

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Перед этим в правоохранительные органы обратилась родственница погибшей. Она сообщила, что ее сестра год не выходила на связь.

Информация поступила диспетчеру в 20:10 в среду, 13 марта. Специалисты вскрыли деревянную дверь и обнаружили труп женщины. Причины ее смерти теперь предстоит выяснить специалистам.

Похожий случай произошел в одном из домов на Новой Басманной улице. В квартире обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины.

Смерть пенсионерки наступила год назад.