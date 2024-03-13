13 марта 2024, 21:47

Труп женщины год пролежал в доме на северо-востоке Москвы

РИА «Новости»
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Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры в жилом доме на улице Дыбенко в Москве и обнаружили останки женщины. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Перед этим в правоохранительные органы обратилась родственница погибшей. Она сообщила, что ее сестра год не выходила на связь.

Информация поступила диспетчеру в 20:10 в среду, 13 марта. Специалисты вскрыли деревянную дверь и обнаружили труп женщины. Причины ее смерти теперь предстоит выяснить специалистам.

Похожий случай произошел в одном из домов на Новой Басманной улице. В квартире обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины.

Смерть пенсионерки наступила год назад.

Москва
13 марта 2024, 21:10
Школьница из Зеленограда сдала курившего дома марихуану отца
РИА «Новости»
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Школьница пожаловалась полицейским на своего отца в Зеленограде. Девочка рассказала, что папа жесткого наказывал ее за плохие отметки, после этого выяснилось, что мужчина употреблял марихуану, сообщил источник «360».

Он отметил, что 13-летняя девочка проживала вместе с отцом в Зеленограде. После обращения ребенка в полицию к ним домой пришла сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. В ходе беседы выяснилось, что глава семейства хранил в шкатулке запрещенные вещества.

«Была вызвана группа СОГ, вещество изъяли и направили на исследование. Отец все признал», - отметил собеседник «360».

После этого сотрудники ПДН изъяли девочку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе дочери обвинили отца в изнасиловании , но потом признались, что оговорили родителя после ссоры.

Уголовное дело Дети Полиция
13 марта 2024, 18:13
Звезда экстремального телешоу Забавский погиб в автокатастрофе
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Петр Забавский, известный участник телешоу «Воин-ниндзя», скончался на 41-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило издание RMF.

Авария произошла еще 6 октября 2023 года, однако новость о ней начала активно распространяться в прессе только после недавнего эфира телеканала Polsat, посвященному памяти спортсмена.

Забавский неоднократно принимал участие в состязаниях популярного реалити-шоу Ninja Warrior Polska, которое начало выходить 5 марта этого года.

«Мужчина преодолел все препятствия за 02:11:30. Его сын поддерживал его во время съемок» - передало издание.

Польская адаптация программы основана на японском формате Sasuke Ninja Warrior, которое идет в 20 странах мира и транслируется с 2019 года.

В России шоу было известно под названием «Русский ниндзя» и стартовало в 2017 году. Его ведущими были Ида Галич и Юлианна Караулова, а участниками - Роман Костомаров и Влад Топалов.

Спортсмены Польша
13 марта 2024, 10:42
Системы РЭБ уничтожили три беспилотника в Ростовской области
РИА «Новости»
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Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили три беспилотника на подлете к городу Новошахтинску в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено три БПЛА», - указал губернатор.

Голубев добавил, что дежурные службы пока уточняют, есть ли последствия на земле.

В ночь на 13 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух украинских беспилотниках , замеченных над Курском. Дроны сбили над городом средства противовоздушной обороны. Глава региона поблагодарил российских защитников.

Также утром 13 марта атаке БПЛА подвергся нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По предприятию ударили четыре дрона, это привело к возгоранию на двух установках для переработки нефтепродуктов.

Беспилотники Россия
13 марта 2024, 10:41
Врачи спасли выпавшую из окна на 20-м этаже екатеринбурженку
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге выписали из больницы 26-летнюю женщину, которая выпала из окна на 20-м этаже жилого дома в комплексе «Янтарная долина». Об этом сообщил портал Ura.ru.

Пострадавшая восстанавливалась в больнице № 36. Ей сделали операцию и удалили селезенку и зашили поврежденные участки печени. Лечение в стационаре продолжалось 19 дней.

После падения с высоты женщина получила серьезные травмы, включая повреждения костей лица, переломы ребер с поражением легких, а также переломы костей таза и правого плеча. Медики отметили, что пациентке очень повезло выжить после такого падения.

Инцидент произошел 14 февраля. Жительница Екатеринбурга упала с общего балкона высотного здания. На месте обнаружили ее личные вещи, включая куртку и мобильный телефон. От гибели ее спас сугроб - он смягчил падение.

Больницы Врачи Женщины Екатеринбург

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