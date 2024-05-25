Труп в коричневом плаще выловили в Москве-реке
В московском районе Хамовники всплыл труп, который пока не удалось опознать. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.
Дежурная часть отдела полиции получила сообщение, что в Москве-реке всплыло тело человека, но без указания пола погибшего. На место происшествия отправили катер поисково-спасательной станции (ПСС) «Ленинские горы».
После прибытия спасатели обнаружили труп, на котором был коричневый плащ.
Извлекать тело решили только после прибытия полицейских. Когда неопознанный труп подняли, его передали сотрудникам ОВД «Хамовники».
В прошлом месяце в Москве-реке нашли тело утонувшего уроженца Коми. Молодой человек приехал в столице на заработки в конце марта, а потом пропал.