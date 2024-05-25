Труп в коричневом плаще выловили в Москве-реке

Читайте нас в:

Автомобиль врезался в ограждение дорожных работ, перевернулся и загорелся в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

ДТП произошло на внешней стороне 17-го километра МКАД, в районе съезда № 13.

«Автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ, после чего перевернулся на крышу и загорелся. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего еще уточняется.

На данный момент автомобилисты могут воспользоваться тремя полосами из пяти. В дептрансе им уже рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы и переломы ног во время аварии с тремя машинами на Калужском шоссе в Новой Москве.

В тот же день на юге Москвы погиб восьмилетний мальчик , сбитый грузовиком на пешеходном переходе. Водитель поехал на красный сигнал светофора. Возбуждено уголовное дело.