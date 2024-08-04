Труп туриста и мужчину без сознания нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

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По данным журналистов, приезжего в последний раз видели на балконе девятого этажа. В этот момент внизу проходил пострадавший горожанин.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть упавшего с высоты человека. А у найденного рядом с ним пострадавшего горожанина диагностировали перелом черепа и правой ноги.

В тяжелом состоянии мужчину забрали в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи Елизаветинской больницы.

В начале марта около высотного дома в московском районе Некрасовка нашли тело молодой девушки и мужчины с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, погибшая проходила по уголовному делу из-за гибели своей трехмесячной дочери, получившей смертельную травму из-на невнимательности матери.

Найденный рядом с телом погибшей женщины оказался ее сожителем. Мужчину забрали прибывшие на место медики.